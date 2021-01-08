Dünya basınında bugün | ABD'de "en karanlık günün" ardından...

Öte yandan Trump, yayınladığı bir video mesaj ile 3 Kasım'da yapılan seçimlerden bu yana her fırsatta inkar ederken, perşembe akşamı 20 Ocak'ta yeni bir hükûmetin göreve başlayacağını kabul etti. Trump, "20 Ocak'ta yeni bir hükûmet yemin edecek. Artık dikkatimi sakin, düzenli ve eksiksiz bir geçiş dönemine veriyorum" dedi.

New York Times'ın aktardığına göre Trump, ilk başta bu videonun çekilmesine karşı çıktı. Ancak danışmanları kendisine çarşamba günü meydana gelen olaylarla ilgili suçlamalar yöneltilebileceğini söylemesinden sonra ABD lider açıklamayı yapmayı kabul etti.

Kongre'ye yapılan baskını gerekçe göstererek Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve Eğitim Bakanı Betsy Devos istifa etti.

Moscow Times | Kapitol'e yapılan baskından sonra Rusya, ABD demokrasisinin 'topalladığını' düşünüyor

Rusya'da siyasetçiler, Washington'daki Kongre binasını Donald Trump yanlısı protestocuların basmasının ardından ABD demokrasisinin "durumunu" eleştirmeye başladı.

Rus Parlamentosu'nun üst kanadının dış ilişkiler komitesinin başkanı Konstantin Kosaçyov, "Seçimleri kaybeden tarafın elinde kazananı suçlayacak kadar çok şey var. Belli ki artık ABD iki ayağıyla da topallıyor" dedi.

Kosaçyov, "Demokrasi şöleni bitti. Maalesef dibe vurdu. Bunu kötü niyetli bir şekilde söylemiyorum" diye konuştu ve ekledi; "ABD artık rotayı belirlemiyor ve belirleme hakkını da kaybetti. Daha da önemlisi bunu başkalarına dayatma hakkını da kaybetti".

Parlamentonun alt kanadının dış ilişkiler komitesi lideri Leonid Slutski de, "ABD artık diğer ülkelere seçim standartları dayatamaz. 'Demokrasinin deniz feneri' olma iddialarını kaybettiler" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD'de Kongre'nin Joe Biden'ın başkan seçildiğini tescil ettiği süreçle ilgili "ABD'deki 'arkaik' seçim sistemi, demokratik standartlara uygun değil" dedi.

Le Figaro | Joe Biden bir volkanın üzerinde

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Kasım 2020’den bu yana kaybettiği seçimi kabul etmeyen açıklamaların ardından dün seçim sonucuna itirazını sürdürse de 20 Ocak’ta görevi “sağlıklı bir şekilde” Joe Biden’a teslim edeceğini söyledi. ABD’nin 46. Başkanı olacak Joe Biden’ın önünde Kapitol’e baskın yapan Trump taraftarlarının da gösterdiği üzere bir “Trumpizm” baskısı olacağı değerlendirmesi yapıldı.

The Economist | Trump’ın mirası

The Economist dergisi kapak sayfasına Joe Biden’ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumu sırasında Kapitol binasını basan ve kürsülere yerleşen Donald Trump destekçilerine yer verdi. Görevi devretmesine günler kalan Trump’ın mirasının ülkedeki derin kutuplaşma, yanlış bilgiler ve şiddet olabileceğine işaret edildi.

Al Jazeera | Katar’daki birleşme anlaşması sonrası ülkenin en büyük ikinci bankası kuruldu

Katar’da Masraf Al Rayan ve Al Khalij Bankaları arasında 2.2 milyar dolarlık bir birleşme anlaşması imzalandı. Yeni birleşme, Katar Ulusal Bankası’ndan sonra Katar’ın en büyük ikinci bankası oldu. Katar’ın Suudi Arabistan ve müttefikleriyle normalleşme yoluna gitmesinin ekonomiyi canlandırması bekleniyor.