Dünya basınında bugün | ABD'de dört ay sonra 1.4 milyon yeni işsiz

T24 Dış Haberler

İskoçya Özerk Yönetimi Başkanı Nicola Sturgeon, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı Koronavirüs pandemisini siyasi çıkar elde etmek için kullanmakla suçladı. Britanya, Rusya’yı uzaya "silah benzeri bir isim" göndermekle suçladı. ABD'de işsizlik Mart ayından bu yana ilk kez artış gösterdi. Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vakalar incelendiğinde hükûmet beklenen ikinci dalgayı kontrollü bir şekilde karşılamak için hazırlığa başladı. İran’da ABD’ye ait F-15 savaş uçağının bir yolcu uçağının çok yakınından geçmesi sonucu uçaktaki birkaç yolcunun yaralandığı belirtildi.

24 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Johnson, Koronavirüs’ü politik bir silah olarak kullanıyor”

İskoçya Özerk Yönetimi Başkanı Nicola Sturgeon, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını ‘politik bir silah olarak’ kullanmakla suçladı. Johnson’ın Aralık’taki genel seçimden bu yana ilk kez yaptığı İskoçya ziyaretinde bağımsızlığın gündeme gelmesine dair soruları yanıtlamadı. Eleştiriler yerine Johnson, “Ülke hep birlikte daha iyi durumda” dedi.

The Independent | Britanya, Rusya’yı uzaya silah göndermekle suçluyor

Britanya ve Rusya arasında gerilim sürüyor. Rusya, bir uydu testi sırasında uzaya silah özellikleri barındıran bir mermi göndermekle suçlanıyor. Britanya Savunma Bakanı, Rusya’nın adımını ‘uzayın barışçıl kullanımına’ bir tehdit olarak gördüklerini açıkladı.

New York Times | ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki başvuru iyileşmede geri adım atıldığının sinyalini veriyor

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Mart ayından bu yana ilk kez artış gösterdi. Geçen hafta 1.4 milyon kişi eyaletlerine işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. NYT, bu durumun ülkedeki vaka sayıları artarken ekonominin de tekrar geriye gitmeye başladığına dair kanıt olduğunu ifade etti. ABD'de Koronavirüs pandemisinin ilk haftalarında iş yerlerinin kapanmasıyla işsizlik tarihi seviyelere varmış, sonra kademeli olarak düşmeye başlamıştı.

New York Post | Yakala bakalım!

ABD'de beyzbol sezonu, Koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli olarak dün başladı. Sezonun ilk atışını sembolik olarak Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden, son günlerde Trump'ın hedef aldığı Dr. Anthony Fauci yaptı.

Moscow Times | Kültür Bakanı: Rus film severler, pandemi ünlerinde dram filmlerine hazır değil

Rusya Kültür Bakanı, ülkede sinema salonlarının açılmasının ardından bir süre dram filmi gösterilmeyeceğini, "çünkü halkın pandemi sırasında böyle filmler izlemeye hazır olmadığını" söyledi. Bakan, yeniden açılan salonlarda sadece "neşeli ve basit" filmlerin oynatılacağını duyurdu.

Le Monde | Hükûmet Koronavirüs’te ikinci dalgaya hazırlanıyor

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vakalar incelendiğinde hükûmet beklenen ikinci dalgayı kontrollü bir şekilde karşılamak için hazırlığa başladı. Özellikle turistik bölgelerde salgına ilişkin önlemlerde rahatlama olduğunun tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Al Jazeera | ABD savaş jetinin çok yakın uçması nedeniyle İran’a ait yolcu uçağındaki bazı yolcular yaralandı

İran’da ABD’ye ait F-15 savaş uçağının bir yolcu uçağının çok yakınından geçmesi sonucu uçaktaki birkaç yolcunun yaralandığı belirtildi. İran medyası, F-15’in olması gerektiğinden çok yakın ilerlediğini belirtirken ABD ordusu güvenli bir mesafe bırakıldığını savundu. Mahan Air adlı havayoluna ait İran uçağının Tahran’dan Beyrut’a gittiği, F-15 çok yakınından geçtiği için yüksekliğini ani bir şekilde düşürmek zorunda kaldığı belirtildi.