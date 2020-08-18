Dünya basınında bugün | ABD'de Demokratlardan "çok sesli" kongre

T24 Dış Haberler

ABD'de Demokrat Parti, Joe Biden'ı resmi olarak başkan adayı göstereceği kongreyi başlattı. Kongrenin ilk gününde eski first lady Michelle Obama'nın yaptığı konuşma ABD basınında geniş yer buldu. Britanya'da "sınav notları tartışması" sürüyor. Belarus'ta halk protestoların 10. gününde de Aleksandır Lukaşenko hükûmetine karşı sokaklardaydı.

18 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Independent | Hükûmet, sınav notları üzerine U dönüşü yapmak zorunda kaldı

İngiltere’de öğrencilerin, velilerin ve diğer bakanların baskısı sonucu Eğitim Bakanı Gavin Williamson, sınav sonuçları kararında geri adım attı. Üniversite öncesi seviyedeki öğrencilerin notlarının öğretmenleri tarafından belirlenmesine karar verildi. Eğitim Bakanı ve sınav sistemlerini düzenleyen kurum Ofqual’ın başkanı Roger Taylor, bu zamana kadar süren belirsizlik için öğrenciler ve velilerden özür diledi.

The New York Times | Demokratların kongreyi başlatmasına seslerin çeşitliliği yardım etti

Ön seçimleri kazanan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın başkan adayı ilan edilmesi beklenen Demokrat Ulusal Kongresi dün başladı. NYT, bu kongreyi "olağan dışı" olarak nitelendirerek organizasyonun açılış gününde birçok farklı görüşten ve arka plandan insanın konuşmasına yer verildiğine dikkat çekti. Kongrenin ilk gününde eski Cumhuriyetçi vali John Kasich, ABD'nin tek siyah first ladysi Michelle Obama, parti içindeki ilerici kanadın lideri olarak görülen Bernie Sanders ve geçen aylarda polis tarafından öldürülen George Floyd'un yakınları konuştu.

The Washington Post | Eski first ladyden Ülkenin geleceği hakkında güçlü konuşma

ABD'nin 44. First Lady'si Michelle Obama, Başkan Donald Trump'ın ne yaptığını bilmediğini ifade ederken 45. ABD liderini "yanlış başkan" olarak nitelendirdi. Joe Biden'ın başkan adaylığının açıklanacağı Demokrat Ulusal Kongresi'nde önceden kaydettiği bir konuşması yayınlanan Obama, Trump'ın "işini yapabileceğini kanıtlamak için yeterince zamanı" olduğunu ancak ülkenin Koronavirüs pandemisi, ekonomik kötü gidişat ve ırksal eşitsizlikle sallandığı günlerde başarısız olduğunu söyledi. Obama, "Beyaz Saray'a baktığımızda liderlik ve istikrar görmek istiyoruz. Şu anda onun yerine kaos, bölünmüşlük ve empati yoksunluğu görüyoruz" dedi. Joe Biden'ın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Obama, herkesi oy vermeye ve gerekirse oy verme merkezleri önünde saatlerce sıra beklemeye davet etti.

Moscow Times | Meksika Devlet Başkanı, etkiliyse Rus aşısını yaptıracağını söyledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, virüse karşı etkili olduğu görülürse Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptıran ilk kişilerden olacağını ifade etti. Obrador, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben aşıyı yaptırırım çünkü benim için çok önemli. Ancak ilk önce etkili olduğundan ve herkesin erişebildiğinden emin olmalıyız" diye konuştu. Meksika lideri, ilk etkili aşıyı kendileri geliştirirse kişisel olarak Çin ve Rusya ile teams kuracağını da ifade etti. Obrador, "Bu önemli konuda ideolojileri bir kenara bırakmalıyız. Sağlık her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

Le Monde | Belarus halkının güçlü eylemi

Belarus’un başkenti Minsk’te pazar günü hükûmet karşıtı eylemler en yüksek kalabalığa ulaştı. Bir hafta önce gerçekleşen ve 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko’nun yeniden kazandığı seçimlere yöneli protestoda on binlerce insan sokaklara çıktı. Seçimi yenileme çağrılarını kabul etmeyen Lukaşenko, güç dağılımını değiştirecek bir anayasa üzerinde çalıştığını söyledi.

Al Jazeera | “Gecikmiş adalet” : Lübnan’da eski başbakan Hariri’nin öldürülmesinde karar günü

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri'nin başkent Beyrut'ta bir kamyona yerleştirilen 1 tonluk TNT'nin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 15 yıldan fazla bir süre geçti.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin soruşturduğu suikastta bugün karar açıklanacak. Suçlamaların merkezinde Hizbullah üyesi 4 kişi de bulunuyor. Saldırıda, Refik Hariri dahil 22 kişinin ölmüş, 226 kişinin de yaralanmıştı.