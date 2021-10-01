Dünya basınında bugün | ABD'de Demokratlar kendi arasında kavga halinde

Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden'ın en büyük projelerinden olan 1 trilyon dolarlık alt yapı planı üzerine yapılacak oylamayı, parti içindeki ilerici kanadın ayaklanması sonrası erteledi. İngiltere’nin başkenti Londra’da geçen mart ayında Sarah Everard isimli bir kadına tecavüz edip öldürdüğü tespit edilen polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezası aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Bahreyn'le geçtiğimiz yıl kurulan diplomatik ilişkilerin ardından ülkeye resmi ziyarette bulunan ilk İsrailli bakan oldu.

1 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sarah Everard’ı öldüren polis memuruna ömür boyu hapis; Met suçlanıyor

The Independent | Everard vakasının ardından Met müdürüne istifa çağrısı

İngiltere’nin başkenti Londra’da geçen mart ayında Sarah Everard isimli bir kadına tecavüz edip öldürdüğü tespit edilen polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezası aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Londra Emniyet Teşkilatı (Met) Müdürü Cressida Dick, Everard cinayeti sonrası polise duyulan güveninin sarsıldığını ve dersler çıkarılacağını söyledi. Dick,teşkilat için “utanç verici” bir vaka yaşandığını belirtti. Polis, 48 yaşındaki Wayne Couzens'ın 33 yaşındaki Everard'ı öldürmeden önce kadınlara tehdit oluşturduğuna dair işaretleri kaçırdıklarını kabul etti. Muhalefet, Met Müdürü Dick’e istifa etmesi yönünde çağrı yapıyor.

New York Times | Kavga halindeki Demokratlar altyapı oylamasını erteledi

Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden'ın en büyük projelerinden olan 1 trilyon dolarlık alt yapı planı üzerine yapılacak oylamayı, parti içindeki ilerici kanadın ayaklanması sonrası erteledi. Demokrat Parti'nin içindeki ılımlılar planın mevcut halinin oylanması gerektiğini savunurken, ilerici kanat planın içinde 3.5 trilyon dolarlık bir sosyal politika paketi olmadığı sürece yetersiz olacağını savunuyor. Öte yandan devlete 3 Aralık'a kadar bütçe sağlayacak tasarı Kongre'den geçti ve Biden tarafından imzalandı. Böylece hükümetin kapanması önlendi.

The Washington Post | Ajanlara yeni gözaltı ve sınır dışı yönetmeliği

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, göç memurlarına yeni bir yönetmelik sundu. Yeni yönetmeliğe göre bir göçmenin ABD'de tutuklanması veya sınır dışı edilmesi için "sadece belgelerinin olmaması yeterli sayılmayacak". Mayorkas, Biden'ın "sadece ulusal güvenliğe direkt tehdit oluşturan belgesiz göçmenlerin tutuklanması ve sınır dışı edilmesi" politikasını sürdüreceğini ifade etti.

Moscow Times | Deripaska bağlantılı firma, Moskova'ya seçim gününde binlerce kişi gönderdi. Binlerce kişi, kendilerinden Kremlin yanlısı mitinge katılmalarının istediğini söyledi

Rusya'da hükümete yakınlığıyla bilinen oligark Ole Deripaska'nın şirketlerinden insanların parlamento seçimlerinin son gününde "iş seyahati" için Moskova'ya gönderildiği öğrenildi. Çalışanlardan bazıları, kendilerinden Kremlin yanlısı bir mitinge katılmalarının istediğini belirtti.

Moscow Times'ın aktardığına göre "Putin'in favori sanayicisi" olarak bilinen Deripaska, çalışanlarını "Moskova Forumu" adı altında bir eğitim ve gelişim programına gönderdi. Yapılan söyleşiler ve sosyal medya incelemelerinin sonucunda çalışanların parlamento seçimlerinin son günü olan 19 Eylül'de başkente gönderildi ortaya çıktı.

Yapılan söyleşilerde oligarkın farklı şirketlerinden 3 çalışan, müdürlerinin kendilerinden Moskova'da oldukları süreçte en az bir siyasi mitinge katılmalarını istediğini söyledi. 4 kişi de kendilerine mitinge katılma emri verildiğini ifade etti.

Rusal şirketi işçi konseyi, iş gezisinin tek amacının eğitim olduğunu söylerken mitinglere katılım talebi ile ilgili sorulara yanıt vermedi.

Moscow Times, Moskova'da verilen online derslerde "aile ve cinsiyet ilişkilerinin öneminden ulus inşası ve jeostratejiye" birçok konunun ele alındığını belirtti.