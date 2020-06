Dünya basınında bugün | "ABD'de büyük havayolu şirketleri günde 350 milyon dolar zarar ediyor"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkenin normalleşme planını açıkladı. The Guardian'ın aktardığına göre plan karışık tepkiler aldı. New York Times, ABD'deki büyük havayolu şirketlerinin her gün yüz milyonlarca dolar zarar ettiğini yazdı. Moskova, ABD'nin 2.Dünya Savaşı'nın sona erdiği gün olarak kutlanan Zafer Günü mesajında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) yer vermemesine tepki gösterdi. Irak’ta yeni hükûmetin göreve başlamasının ardından yüzlerce kişi Bağdat’ta protesto için toplandı.

11 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan’ın normalleşme planı Britanya’yı karıştırdı ve böldü

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün ülkenin aşamalı olarak Koronavirüs kısıtlamalarını nasıl gevşeteceğini anlattı. Hayatın normale dönmeyeceğini vurgulayan Johnson’ın milyonlarca işçinin işe dönmesine yeşil ışık yakması ise güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle tepki çekti. Johnson İngiltere için okulların açılacağı tarihi Haziran, sosyalleşilen kafe, restoran gibi işletmeler için de Temmuz tarihini verdi. Britanya’da hükûmetin “Evde kalın” çağrısını “Tetikte kalın” olarak değiştirmesine katılmayan İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri Britanya’nın Koronavirüs mücadelesinde karışıklıklar olduğunu gösterdi.

New York Times | Her gün milyonlar kaybeden havayolu şirketleri iç açıcı olmayan bir gelecekle karşı karşıya

New York Times, Koronavirüs günlerinde ABD'deki büyük havayolu şirketlerinin yaptığı iç hat uçuşlarında ortalama 23 yolcu bulunduğunu ve günde 350 ila 400 milyon dolar arası zarar ettiklerini duyurdu. Gazete, uçuşların ne zaman normale döneceği bilinmediği için gelecekte özellikle daha küçük havayolu şirketlerinin iflas edebileceğini yazdı.

The Washington Post | Cumhuriyetçi Parti, Senato'yu kaybetmekten korkuyor

The Washington Post'un aktardığına göre bazı Cumhuriyetçi Partililer, Trump hükûmetinin Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde aldığı kararlar sebebiyle Senato'daki çoğunluklarını kaybedebileceklerinden korkuyor. Habere göre son haftalarda anketlerin Demokratların lehine dönmesinin ardından bazı Senatörler, salgınla mücadele konusunda Trump'la arasına mesafe koymaya başladı.

RT | Moskova, SSCB'nin rolünü yok sayan Zafer Günü mesajı gerekçesiyle Vaşington'la "ciddi bir konuşma" yapacağına dair söz verdi

Moskova, ABD'nin 2.Dünya Savaşı'nın sona erdiği gün olarak kutlanan Zafer Günü mesajında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) yer vermemesine tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Kızıl Ordu ve Sovyet halkına savaşta oynadıkları yadsınamaz rol ve insanlık adına yaptıkları dev fedakarlıklar konusunda hakkını verecek cesaret ile isteği bulamadı" denildi. Tarihi olguların siyasi gerekçelerle reddedilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerlerle "ciddi bir konuşma yapmayı planladıklarını" belirtti. Beyaz Saray'ın Zafer Günü mesajında, "8 Mayıs 1945'te ABD ve Büyük Britanya Nazileri yendi" ifadeleri yer alırken, Sovyetler Birliği'nden hiç söz edilmemişti.

Le Monde | 11 Mayıs: İkinci aşamada belirsizlikler

Fransa, 8 haftadır süren Koronavirüs kısıtlamalarını bugünden itibaren aşamalı olarak kaldırıyor. Fransa’da aşamalı normalleşme bölgelerin risk durumlarına göre yapılacak. Öte yandan yapılan anketler Fransızların sadece yüzde 35’inin normalleşme sürecinin başarıyla yönetileceğine güveni olduğunu ortaya koydu.

Al Jazeera | Bağdat’da yüzlerce kişi protesto için toplandı

Irak’ta yeni hükûmetin göreve başlamasının ardından yüzlerce kişi Bağdat’ta protesto için toplandı. Irak’ta geçen yılın Ekim ayında başlayan ekonomik koşullara tepki gösteren hükûmet karşıtı protestolar Koronavirüs günlerinde taleplerini yineleyerek başladı. Yeni Başbakan Mustafa al-Kadhimi’nin Ekim ayında tutuklanan protestocuları serbest bırakma vaadinin gerçekleşmesi bekleniyor.