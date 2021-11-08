Dünya basınında bugün | ABD'de aşı tartışmasında 'Susam Sokağı' perdesi

T24 Dış Haberler

Britanya’da üst düzey polis memurları, İçişleri Bakanı Priti Patel’in yeni göç düzenlemesinin ülkede insan kaçakçılığı yapanların yargılanmasını engelleme ve mağdurların istismardan kaçışını zorlaştırma riski taşıdığını söyledi. ABD’de 5-11 yaş aralığında başlayan Covid aşısı kampanyasında Susam Sokağı karakteri Big Bird kullanıldı; bazı muhafazakarlar tepki gösterdi. New York Times, ABD'nin Afganistan'dan çekileceği gün, deniz piyadelerine kapıyı kapamaları gereken saatin sadece 30 dakika kala bildirildiğini aktardı. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine beş ay kala, siyaset sahnesinde beklenen hareketlilik yaşanmıyor.

8 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Covid aşı kampanyasında kullanılan Big Bird, muhafazakârların tepkisini çekti

ABD’de 5-11 yaş aralığında başlayan Covid aşısı kampanyasında Susam Sokağı karakteri Big Bird kullanıldı. Cumhuriyetçi Texas senatörü başta olmak üzere muhafazakâr isimler, Big Bird kampanyasına “çocukların beyni yıkanıyor”, “devlet propagandası” gibi gerekçelerle tepki gösterdi. Pfizer/BioNTech aşısının çocuklarda da etkili ve güvenli olduğu açıklanmıştı.

The Independent | Polis, İçişleri Bakanı’nı insan kaçakçılığı riskine karşı uyardı

Britanya’da üst düzey polis memurları, İçişleri Bakanı Priti Patel’in yeni göç düzenlemesinin ülkede insan kaçakçılığı yapanların yargılanmasını engelleme ve mağdurların istismardan kaçışını zorlaştırma riski taşıdığını söyledi. Parlamentoda görüşülen Milliyet ve Sınırlar Yasası kapsamında modern kölelik desteğinde değişiklikler yapılacak. 12 aydan uzun süre hapiste kalmış olan kişiler Britanya’da modern kölelik desteği alamayacak.

New York Times | Abbey Kapısı'nda çaresizlik: ABD'nin Afganistan'daki son günleri

New York Times, ABD'nin Afganistan'dan çekileceği gün, deniz piyadelerine kapıyı kapamaları gereken saatin sadece 30 dakika kala bildirildiğini aktardı. Gazete, bu sebeple Kabil Havalimanı'nın Abbey Kapısı'ndaki rütbeli deniz piyadelerinin çocukları kanalizasyon kanalından çıkarmak ve tariflere uyan insanları bulmak için sadece 30 dakikası kaldığını öğrendiğini ifade etti. Saatler sonra ABD, Afganistan'dan çekilmesini tamamladı.

The Washington Post | Elon Musk, 'Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım' diye Twitter'da anket yaptı. Twitter kullanıcıları evet dedi.

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk'ın anketinde sosyal medya kullanıcıları, Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satması yönünde oy kullandı.