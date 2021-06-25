Dünya basınında bugün | ABD'de altyapı için 1.2 trilyon dolarlık anlaşma

T24 Dış Haberler

Britanya’da hükûmet çok sayıda ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden ve iki partiden de ılımlı senatörlerden oluşan bir grup, ülkenin altyapısında iyileştirmeler ve tamir yapmak için 1.2 trilyon dolarlık yatırım konusunda anlaşmaya vardı. Finlandiya Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya yenildiği Euro 2020 maçını izlemeye Rusya'nın St. Petersburg kentine giden yaklaşık 100 Finlandiyalı seyircinin ülkelerine döndükten sonra Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi. Macaristan’da 18 yaş altındakilere LGBTİ+ hakkında bilgi verilmesini yasaklayan yasanın geçmesi Avrupa Birliği ülkelerinin tepkisini çekti.

25 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, zorunlu karantina kuralını kaldırdığı ülkelerin sayısını artırdı

Britanya’da hükûmet çok sayıda ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı. Britanya, çeşitli ülkelerden Britanya’ya dönen kişilerin zorunlu karantinasını kaldırırken Avrupa, Delta varyantı endişeleriyle sınır önlemlerini sertleştirme planına işaret etti. Britanya’nın zorunlu karantinayı kaldırdığı ülkeler arasında Türkiye bu kez de yer almadı.

The Independent | Avrupa Birliği, Boris Johnson’ın yurt dışı tatili planını engellemeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Delta varyantı vakalarının arttığı Britanya için seyahat kısıtlaması uygulamayı gündemine aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün mevkidaşlarına, Avrupa ülkelerinin Delta varyantı krizini uzak tutmak için “ince bir çizgide olduğu” konusunda uyardı. Bu sırada Britanya bazı ülkelerden gelenlerin zorunlu otel kısıtlamasını kaldırırken, iki doz aşı olanların seyahatlerini kolaylaştırmaya çalışıyor.

New York Times | Altyapıyı düzeltmek için 1.2 trilyon dolarlık anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Joe Biden ve iki partiden de ılımlı senatörlerden oluşan bir grup, ülkenin altyapısında iyileştirmeler ve tamir yapmak için 1.2 trilyon dolarlık yatırım konusunda anlaşmaya vardı. Gazete, anlaşmaya varılması Beyaz Saray için bir zafer olsa da ülkenin sosyal ve ekonomik programlarında yapılması istenen kapsamlı değişiklikler arasında uzun süre mücadeleyle geçecek bir dönemin ilk adımı olduğunu belirtti.

The Washington Post | Florida'da çöken apartmanda onlarca kişi kayıp

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yetkililer, yaklaşık 100 kişiden haber alınamadığını açıkladı. Şu ana kadar 1 kişinin öldüğü açıklansa da yetkililer sayının yükselebileceğinden endişeli.

Moscow Times | Fin futbolseverler Rusya'dan ülkelerine virüs getirdi

Finlandiya Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya yenildiği Euro 2020 maçını izlemeye Rusya'nın St. Petersburg kentine giden yaklaşık 100 Finlandiyalı seyircinin ülkelerine döndükten sonra Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve pandemiden sorumlu yetkililer pazartesi günkü karşılaşmaya giden tüm vatandaşların test yaptırması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği zirvesi için Brüksel'de olan Marin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkesin test olması önemli. Böylece olası vakalar tespit edilir ve enfeksiyon yayılmaz" dedi.

Rusya sınırında yapılan testlerden şu ana kadar 86'sının pozitif sonuç verdiği, daha sonuç beklenen testler de olduğu ifade edildi.

Yerel basına göre sınır geçen 3 bin taraftardan yaklaşık 800'üne yoğunluk sebebiyle test yapılmadı.

Le Monde | Avrupa’da çatlak: LGBTİ+ hakları

Macaristan’da 18 yaş altındakilere LGBTİ+ hakkında bilgi verilmesini yasaklayan yasanın geçmesi Avrupa Birliği ülkelerinin tepkisini çekti. Macaristan’a tepkiler sürerken UEFA’nın da Münih’te Almanya-Macaristan maçında stadın gökkuşağı renkleriyle aydınlatılmasına izin vermemesi tartışmalara neden oldu. AB ülkeleri, LGBTİ+ye yönelik dışlayıcı adımları kınayan bir açıklamayı imzaladı.

Al Jazeera | “ABD, öngörülebilir gelecekte anlaşma sağlanamazsa İran’a tutumunu yeniden düşünebilir”

ABD’li bir üst düzey yetkili, öngörülebilir gelecekte İran ile 2015 nükleer anlaşmasına ilişkin ciddi fikir ayrılıkları çözülmediği takdirde, Washington’un Tahran’a karşı tutumunu yeniden düşünebileceğini söyledi. Yetkili, “Bu süreç sonsuza kadar açık olmayacak. Farklılıklarımız var, eğer öngörülebilir bir zamanda bunları bağlayabilirsek, nasıl ilerleyebileceğimizi çözebiliriz” dedi. Nükleer anlaşma üzerine ABD-İran arasında dolaylı şekilde ilerleyen görüşmelerin altıncı turu pazar günü yapıldı. Yetkili, ABD’li heyetin yedinci görüşmeler için Viyana’ya yakın bir zamanda gideceğini söyledi.