Dünya basınında bugün | ABD'de 6 haftada 30 milyondan fazla işsizlik maaşı başvurusu

T24 Dış Haberler

ABD'de son 6 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyonu aştı. Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi İngiltere Direktörü Profesör Keith Willet, ülkedeki bakım evlerinin Koronavirüs vakalarının yayılacağı yeni merkez olabileceğini söyledi. Başbakan Boris Johnson, Britanya'nın salgının pik noktasını aştığını söyledi. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin'e Koronavirüs tanısı konuldu

1 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson: Pik noktasını aştık

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs’ü atlatmasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Johnson, ülkede yeni tip Koronavirüs salgınında pik noktasının aşıldığını söyledi. Johnson, gelecek hafta okulların açılması ve işletmelerin çalışmaya başlamasına ilişkin planların duyurulacağını söyledi. Johnson, Britnanya’da hükûmetin salgınla mücadelede adımlarının eleştirilmesine tepki göstererek “Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz ama doğru zamanda doğru şeyi yaptığımızı söyleyebilirim” dedi.

The Independent | “Britanya’da salgının yeni merkezi bakım evleri olabilir”

Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi İngiltere Direktörü Profesör Keith Willet, ülkedeki bakım evlerinin Koronavirüs vakalarının yayılacağı yeni merkez olabileceğini söyledi. Willet, bakım evlerinde hasta ve doktorlar arasında vakaların artacağı uyarısında bulundu. Bakım evlerinde ölümlerin arttığını söyleyen Willet, “Sağlık sistemi riskli bir durumda” dedi.

The New York Times | Milyonların sayılmamasına rağmen iş kayıpları fırladı

ABD Çalışma ve İstihdam Bakanlığı dün, geçen hafta 3.8 milyon kişinin daha işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Yeni açıklanan sayılara göre son 6 haftada ABD'de en az 30 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. İşsizlik başvurularının fazlalığı eyalet kurumlarını çok zor duruma sokarken, ekonomistler iş kayıplarının resmi rakamlardan daha fazla olabileceğini iddia etti. Ekonomi Politikaları Enstitüsü, yaklaşık 15 milyon kişinin daha işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilecek şartlarda olabileceğini ifade etti.

The Washington Post | ABD'li yetkililer Çin'e karşılık verecek hamleler arıyor

The Washington Post'un 4 üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, "Çin'i Koronavirüs salgınını idare ediş biçimi nedeniyle cezalandırmanın ve tazminat almanın" yollarını arıyor. Habere göre farklı hükûmet kurumlarından yetkililer Çin'e karşı bir "misilleme stratejisi" geliştirmeye başladı.

Moscow Times | Rusya Başbakanı Mishustin'e Koronavirüs tanısı konuldu

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile internet üzerinden yaptığı görüşmede yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Mishustin, bir hastanede kendini izole etti ve geçici olarak başbakanlık görevlerini yardımcısı Andrey Belusov'a devretti.

Le Monde | Fransa ekonomisi eşi benzeri görülmemiş bir sarsıntıyla karşı karşıya

Fransa, yeni tip Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye hazırlanırken ülkede Koronavirüs nedeniyle yaşanan sürecin ekonomiye etkileri kendini göstermeye başladı. Fransa’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, yılın ilk üç ayında yüzde 5.8 oranında düştü. Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire, Fransızlara işlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Al Jazeera | Afganistan, Koronavirüs “felaketiyle” karşı karşıya kalabilir

ABD Kongresi’nin gözlem raporuna göre Afganistan, yetersiz sağlık sistem, savaş gibi nedenlerle Koronavirüs karşısında ağır bir sağlık kriziyle karşı karşıya kalabilir. ABD’nin barış görüşmelerine dahil olduğu Afganistan’da ülke içindeki istikrarsızlığın pandemi mücadelesini zorlaştırdığı, savaş nedeniyle yetersiz kalan sağlık sisteminin ülkedeki vakalar arttığında mücadelesinin zorlaşacağı belirtildi.