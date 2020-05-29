Dünya basınında bugün | ABD'de 10 haftada 40 milyondan fazla kişi işsiz kaldı

T24 Dış Haberler

Britanya Muhafazakar Partisi'nde "Dominic Cummings krizi" sürüyor. ABD, George Floyd isimli silahlı bir siyah vatandaşın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından meydana gelen protestolarla sallanıyor. Öte yandan ABD'de son 10 hafta işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı 40 milyonu aştı. Moskova, Washington'ın dış politikalarının kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

29 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Polis kuralları ihlal etmiş olabileceğini söylese de Başbakan danışmanının arkasında durdu

The Guardian, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın "partisinde giderek büyüyen ayaklanmaya" rağmen danışmanı Dominic Cummings'i kovmaya yanaşmadığını yazdı. Polis, Cummings'in Koronavirüs önlemlerini ettiği sonucuna vardı ancak başbakanlık danışmanına ceza vermemeye karar verdi.

New York Times | Virüs yardımlarının kesilme tarihi yaklaşırken milyonlar, "Şimdi ne olacak" diye düşünüyor

New York Times'ın aktardığına göre devlet yardımları Koronavirüs salgını sırasında işini kaybeden milyonlarca ABD vatandaşının yoksulluk ve açlık sınırının altına düşmesini önledi. Ancak Kongre yeni bir yardım planı üzerinde çalışmazsa bu aileler yaz itibariyle destek alamayabilir. Gazete, bu durumun salgın nedeniyle işsiz kalan milyonları kara kara düşündürdüğünü belirtti. ABD'de son 10 haftada toplam 40 milyon 800 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.

The Washington Post | Trump büyük teknoloji şirketlerini cezalandırmaya çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya şirketlerinin yasal korumasının azaltılmasını ve daha sıkı denetlenmelerini hedefleyen bie kararname imzaladı.The Washington Post'un aktardığına göre yeni kararname sosyal medya şirketlerinin artık kullanıcıların yaptığı paylaşımlar sebebiyle dava edilebilmesinin önünü açıyor. Trump kararnameyi imzalamadan önce, "Bugün ifade özgürlüğünü ona yönelik en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız" dedi.

Moscow Times | Rusya, ABD'nin "tehlikeli" dış politika hamlelerini eleştirdi

Rusya, ABD'nin İran'a baskı yapmak için önemli silah kontrolü anlaşmalarından çekilmesinin ardından Washington'un "tehlikeli ve sağı solu belli olmayan" bir dış politika izlediğini söyledi.

Al Jazeera | "Sizin şiddetiniz bu direnişi getirdi": Ölümcül tutuklamanın ardından protestolar ABD'yi sallıyor

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına aldığı George Floyd isimli siyah vatandaşı boğarak öldürmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Minneapolis'te dün akşam bir polis karakolu kundaklandı. ABD Başkanı Trump, yağma olayları meydana gelirse protestoculara ateş açılacağını söyledi.