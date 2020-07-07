Dünya basınında bugün | ABD, Covid-19 testlerini yetiştirmekte zorlanıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki bakım evlerindeki yüksek ölüm oranları konusunda sorumluluğu üstlenmekten kaçındı. Britanya’nın 5G ağından Huawei’yi çıkarma planı Çin’in tepkisini çekti. ABD'de bazı eyaletler test kıtlığı çekmeye başladı. Rusya, 2020'nin ilk yarısında sıcaklık rekoru kırdı.

7 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’ın Covid-19 ölümlerinden bakım evlerini sorumlu tutması tepki çekti

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında çok sayıda ölümün yaşandığı bakım evlerinin gerekli prosedürleri uygulamadığını söyledi. Johnson “Pandemi, sosyal yardımdan faydalanan insanlara daha iyi bakmamız gerektiğini gösterdi” dedi. Sosyal yardım çalışanları, sendikalar ve bazı milletvekilleri Johnson’ın ölümlerden bakım evlerini sorumlu tutmasına tepki gösterdi. Bakım evi çalışanları salgının başından bu yana kişisel koruyucu ekipman eksikliğini vurguluyordu. Britanya’da en az 20 bin kişinin bakım evlerinde öldüğü belirtiliyor.

The Times | Çin’den uyarı: Huawei’yi bırakırsanız ticaret zora düşer

Britanya’nın 5G ağından Huawei’yi çıkarma planı Çin’in tepkisini çekti. Çin’in Britanya Büyükelçisi Liu Xiamoing , ülkenin “Çin’i düşman edinirse sıkıntı çekeceğini söyledi” Britanya Başbakanı Boris Johnson, ABD yaptırımlarının ardından Çin telekominikasyon şirketinin ülkeye sağlayacağı yeni ekipmanları almamayı planlıyordu. Britanya Kültür Bakanı da ABD yaptırımlarının Huawei’nin ülkenin 5G ağında yer almasını imkansız kılabileceğini söylemişti.

New York Times | ABD'de vaka sayısı artış gösterirken "korkutucu derecede" test kıtlığı var

NYT, ABD'nin birçok eyaletinde insanların Koronavirüs testi yaptırmak için uzun sıralar beklediğini ve en az bir test merkezinde test kalmadığını aktardı. Phoenix kentinde bazı insanların test yaptırmak için 38 derece sıcakta 8 saat beklerken, New Orleans'ta testlerin 5 dakika içinde bittiği belirtildi. ABD'deki yeni tip Koronavirüs vaka sayısı, gazete basıldıktan sonra 3 milyonu aştı.

The Washington Post | Büyük şehirlerde çok fazla kan dökülüyor

ABD'nin gündemi Koronavirüs pandemisi, ekonomik sıkıntılar ve protestolarla meşgulken, büyük şehirlerde şiddet suçları ciddi oranda artış gösterdi. WaPo'nun haberine göre geçen hafta sonu New York'ta 65, Chicago'da 87 kişi vurularak öldürüldü.

Moscow Times | Rusya, 2020'nin ilk yarısında sıcaklık rekoru kırdı

Rusya, 2020'nin ilk 6 ayında kayıtlardaki tüm sıcaklık rekorlarını kırdı ve kayıt altındaki en sıcak yılın ilk yarısını geçirdi. Yetkililer, Temmuz ayında Rusya'da "tehlikeli hava olayları meydana geleceği" konusunda uyarılarda bulundu.

Le Monde | Jean Castex’in siyasi yolu

Fransa’nın yeni başbakanı Jean Castex, ekonomik ve sosyal gündemlerin yanı sıra siyasi bir görevi de üstlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) ile arasına mesafe koyan Edouard Phillipe’in ardından göreve gelen Castex’in parti içi kopuşları da yeniden bir araya getirmesi bekleniyor.

Al Jazeera | Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Haşimi’nin ölümünden haftalar önce yakınlarına İran destekli milis güçlerinin kendisini tehdit ettiğini, hedef olabileceğini söylediği ortaya çıktı.