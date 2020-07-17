Dünya basınında bugün | ABD, Britanya ve Kanada'dan Rusya'ya siber korsanlık suçlaması

T24 Dış Haberler

ABD, Britanya ve Kanada, Rusya istihbaratına çalışan bilgisayar korsanlarını Koronavirüs aşısı çalışmalarını çalmaya çalışmakla suçladı. 2015’te IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye giden 20 yaşındaki Şamima Begüm’ün Britanya’ya dönmek için verdiği savaşta Temyiz Mahkemesi dönebileceğine hükmetti. ABD'nin güneyindeki eyaletleri içeren Güneş Kuşağı'ndaki rekor seviyede vaka artışı, bölgenin sağlık sistemini zorlamaya başladı.

17 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | IŞİD’e katıldıktan sonra dönmek isteyen Begüm için mahkeme kararını verdi; Bakanlar savaşmaya niyetli

2015’te IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye giden 20 yaşındaki Şamima Begüm’ün Britanya’ya dönmek için verdiği savaşta Temyiz Mahkemesi dönebileceğine hükmetti. Öteyandan daha önce Begüm’ün dönmesi için hiçbir girişimde bulunmayacağını açıklayan Britanya hükûmetinin şimdi Begüm’ü getirmek için bir yol bulması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı, Begüm’ün ülkeye dönmemesi için çabalamaya devam edeceğini açıkladı.

The Independent | Başbakanlık, Britanya’yı tehdit eden Rusya kaynaklı hackleme olayına karşı uyardı

Britanya’da hükûmet, Rusya destekli hackerların ülkenin Covid-19 aşısı için yaptığı araştırmaları çalmaya çalıştığını iddia etti. “Cozy Bear” olarak bilinen hacker grubunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istihbarat ajanlarıyla çalıştığı ve ülkedeki laboratuvar kayıtlarına ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Rusya, Britanya’nın iddialarını yalanladı.

New York Times | Ruslar, aşı araştırmalarını çalmaya çalışmakla suçlanıyor

ABD, Britanya ve Kanada, Rusya istihbarat servislerine çalıştığını düşündükleri bilgisayar korsanlarının yeni tip Koronavirüs aşısıyla ilgili araştırmalarını çalmaya çalıştıklarını iddia etti. ABD Ulusal Güvenlik Servisi, 2016 seçimlerinde Demokrat Parti serverlarına giren grubun, şimdi de üniversite ve şirketlerden aşı hakkında veri çalmaya çalıştığını ifade etti. ABD'li yetkililer, APT29 veya Cory Bear adıyla bilinen grubun salgının yarattığı kaostan faydalanmaya çalıştığını ifade etti.

The Washington Post | Güneş Kuşağı'ndaki vakalar doktor ve hemşireleri yoruyor

ABD'nin güneyindeki eyaletleri içeren Güneş Kuşağı'ndaki rekor seviyede vaka artışı, bölgenin sağlık sistemini zorlamaya başladı. The Washington Post'un aktardığına göre Güneş Kuşağı'ndaki hastanelerde ekipman, test ve personel kıtlığı yaşanıyor. Florida'daki hastanelere destek olmak için başka eyaletlerden hemşireler getirilirken, Texas'ta belediye başkanları şehirlerde sıkı önlemler alabilmek için yetki istedi.

Moscow Times | Britanya: Rus bilgisayar korsanları Koronavirüs araştırmalarını çalmaya çalışıyor

Moscow Times da Britanya Siber Güvenlik Ajansı'nın Rusya istihbarat servislerine çalıştığını düşündükleri bilgisayar korsanlarının yeni tip Koronavirüs aşısıyla ilgili araştırmalarını çalmaya çalıştığı ile ilgili açıklamalarını manşetine taşıdı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Rus istihbarat servislerinin Koronavirüs salgını ile mücadele için yapılan çalışmaları hedeflemesi tamamen kabul edilemez. Diğerleri bencil menfaatlerini ve umursamaz davranışlarını sürdürürken Britanya ve müttefikleri bir aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Le Monde | Jean Castex: 600 günün iş planı

Fransa’nın yeni başbakanı Jean Castex dün yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görev süresinin sonuna kadar sürdürmeyi planladığı hedeflerini anlattı. Castex, ekoloji üzerinde durduğu açıklamalarda vergi artışına dair bir niyeti olmadığını açıkladı. Castex bugün ülkede sık sık tartışmalara neden olan emeklilik reformu hakkında sendika temsilcileriyle görüşecek.

Al Jazeera | Libya, Mısır’ın “Tehditler karşısında atıl durmayacağız” açıklamalarını kınadı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Libya’nın bölgenin ulusal güvenliğine tehditlerine karşı Mısır’ın “atıl durmayacağını” söylemesi üzerine Libya’dan yanıt geldi. Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Sisi’nin açıklamalarını kınadıklarını belirtti ve açıklamaların “Libya’nın içişlerine karışıldığının bariz göstergesi” olduğunu söyledi.