Dünya basınında bugün | ABD, Britanya ve Avustralya'nın güvenlik işbirliği Fransa'yı kızdırdı

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde ABD, Britanya ve Avustralya arasında kurulan AUKUS isimli yeni güvenlik iş birliği yer aldı. Ülkeler bu kapsamda nükleer denizaltı teknolojisi paylaşımına karar verdi. Anlaşmaya en büyük tepki, Avustralya'yla 90 milyar dolarlık maliyeti olan anlaşması iptal olan Fransa'dan geldi. Çin de ülkeleri "Soğuk Savaş zihniyetiyle hareket etmekle" suçladı.

17 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | ABD'nin Avustralya ile savunma anlaşması Fransa'yı öfkelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve Britanya ve Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu. AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

The Wall Street Journal | Facebook çalışanları suç paylaşımı yapan kullanıcıları işaret ediyor; şirket harekete geçmiyor

Facebook içi değerlendirmeler yapmak üzere çalışan görevli ocak ayında şirket içi mesajlarla bulgularını paylaştı. Bulgulardan birinde Meksikalı bir uyuşturucu kartelinin ekibini büyütmek için Facebook'u kullandığı belirtildi. Facebook kurallarının açıkça ihlal edilmesine rağmen platform kartelin paylaşım yapmasını engellemedi. Facebook içi belgelerde buna benzer olayların sık sık yaşandığı görüldü. Facebook çalışanlarının pornografi, istismar, suç içeriklerini tespit ederek bayrakladığı, üst birimlere ilettiği ancak üst birimlerin sık sık harekete geçmediği anlaşıldı.

The Financial Times | ABD-Britanya-Avustralya anlaşmasına Çin'den tepki

Çin, yeni güvenlik iş birliği anlaşması yapan ABD-Britanya ve Avustralya'yı "jeopolitik oyunlar oynamakla" suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, bu ülkelerin "Soğuk Savaş zihniyetinde" hareket ettiğini belirtti.

Le Monde | Denizaltı: Paris ve Washington arasında kriz

ABD, Britanya ve Avustralya'nın nükleer denizaltı teknolojisi paylaşımı üzerine kurduğu güvenlik iş birliği anlaşması Fransa'nın tepkisini çekti. Le Monde, anlaşmanın Avustralya için teknolojik ve askeri anlamda büyük bir "sıçrayış" anlamına geldiğini aktardı. Öte yandan Fransa ile yürütülen maliyeti 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı'nın iptal olması da Fransa'daki endüstri için büyük bir geri adım olarak yorumlandı.

The Independent | Covid-19 ve iklim krizi birleşerek nasıl felakete neden oldu?

Yeni bir rapora göre, pandeminin başlangıcından bu yana aşırı hava olayları 17 bin 242 kişiyi öldürdü.

The Guardian | Britanya ve ABD, anlaşmanın Çin'i kışkırtabileceği korkuları arasında geri dönüş ile karşı karşıya

Britanya ve ABD, ittifakın Çin'i kışkırtabileceği ve Pasifik'te çatışmaya yol açabileceği endişeleri arasında Avustralya ile imzalanan nükleer denizaltı anlaşmasına yönelik uluslararası bir tepkiyi kontrol altına almak için mücadele ediyor. Boris Johnson, milletvekillerine Aukus Savunma Anlaşması'nın Çin'e "düşman olma niyetinde olmadığını" söyledi. Ancak Pekin, üç ülkeyi "soğuk savaş zihniyeti" benimsemekle suçladı ve düşürülmediği takdirde kendi çıkarlarına zarar verecekleri konusunda uyardı.

The Moscow Times | Ev içi şiddetle mücadele eden aktivist Duma seçimlerinde yarışıyor

Rusya'da ev içi şiddete karşı mücadele eden aktivist Alyona Popova, Duma seçimlerine aday olarak, ev içi şiddete karşı yasa hazırlığı sürecinde yer almayı amaçlıyor. Popova, bir süredir avukatlar ve yasayapıcılarla görüşerek, ev içi şiddet mağdurlarını koruyan bir yasanın olmadığı Rusya için bir tasarı hazırlıyor. Duma seçim bölgesinde Popova'nın karşısında iktidar partisi Birleşik Rusya'nın ve Komünist Parti'nin adayı bulunuyor. Muhalif lider Navalni ve ekibinin kurduğu "akıllı oylama" sisteminde ise Popova'nın bölgesinde Komünist bölge adayının öne çıkarılması siyasetçinin tepkisini çekti.