Dünya basınında bugün | ABD bir kez daha okul saldırısıyla sarsıldı; 21 kişi öldürüldü

T24 Dış Haberler

ABD basınının gündeminde Texas eyaletinde 18 yaşında bir silahlı saldırganın bir ilkokula düzenlediği, en az 19 çocuğun öldürüldüğü saldırı yer aldı. Britanya'da Başbakanlık Ofisi'nin Covid kapanmaları döneminde verdiği partilere ilişkin tartışmalar sürüyor. Le Monde gazetesi, uluslararası basın kuruluşlarının Çin polisine ait belgelerden derlediği, Uygurların toplu bir biçimde hapsedildiğine ilişkin kanıtlar sunan belgeleri manşete taşıdı.

25 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | En az 19 çocuk okulda vurularak öldürüldü

Wall Street Journal | Silahlı saldırgan, Texas'taki okulda 19 çocuk ve 2 yetişkini öldürdü

ABD'nin Texas eyaletinde 18 yaşındaki silahlı saldırgan, kırsal bölgedeki bir ilkokula saldırarak en az 19 çocuk ve iki yetişkini öldürdü. Bu, 2012'deki Sandy Hook İlkokulu saldırısından bu yana en kanlı okul katliamı oldu.

Saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos'un polisle girdiği çatışmada öldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Moscow Times | Rus tümgeneral, Ukrayna üzerinde düşürüldü

Rus tümgeneral Kanamat Botaşev'in Ukrayna'nın üzerinde savaş uçağı uçururken düşürülerek öldürüldüğü belirtildi. Botaşev, Ukrayna hava sahasında öldürülen en yüksek rütbeli asker oldu.

BBC Rusça servisine konuşan üç askere göre emekli tümgeneral pazar günü Ukrayna'nın bir bölümü ayrılıkçı kontrolünde olan Luhansk bölgesi üzerinde uçarken uçağı bir Stinger ile vuruldu.

Kaynaklara göre Botaşev, uçurduğu Su-25 ile Popasna kasabası çevresindeki Ukrayna pozisyonlarını vurmakla görevlendirilmişti.

Emekli bir tümgeneralin cephede neden uçak uçurduğu bilinmiyor.

The Guardian | Enerji faturalarının 2 bin 800 pound’a çıkması öngörülüyor

Britanya’da Maliye Bakanı Rishi Sunak, artan enflasyon karşısında yaşam maliyetindeki yükselişle ilgili alınan önlemler paketini açıklayacak. Britanya’nın enerji düzenleyici kuruluşu, ekim ayına gelindiğinde yıllık enerji faturalarının yüzde 40’tan fazla artabileceğine dair bir uyarıda bulundu.

The Independent | 10 Numara personeli, içki ve parti kültürünü ortaya koyuyor

Britanya’da Covid-19 kapanmaları döneminde, Başbakanlık Ofisi’nde yapılan partilerin etkisi sürüyor. Londra Polisi, Başbakan Boris Johnson’ın da katıldığı ve ceza aldığı partilerle ilgili hazırladığı kapsamlı raporu açıklayacak. Eski 10 Numara personeli, Başbakanlık Ofisi’nde sık sık içkili partiler düzenlendiğini anlattı.

Le Monde | Uygurlar: Çin’in baskı makinesinin kalbinde

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayınlanan Çin polisine ait belgeler, Uygurların Çin'de kitlesel olarak hapsedildiğine dair çok sayıda kanıta yer verildi.

Çin'de Uygurlara yönelik uygulamaları gösteren belgelerin Alman antropolog Adrian Zenz'e aktarıldığı bildirildi. Zenz, verileri 14 Batılı medya kuruluşu ile paylaştı.

Pekin hükümeti, Sincan bölgesinde yaşayan bir milyondan fazla Müslüman Uygur azınlığını "yeniden yapılandırma eğitimi kamplarında" zorla tutmakla suçlanıyor. Pekin'e yönelik suçlamalar arasında Uygurları kısırlaştırma ve zorunlu çalıştırma da bulunuyor.

Al Jazeera | Al Jazeera’dan BM’ye: Şirin Ebu Akile’nin yaşamı önemlidir

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin basın özgürlüğü üzerine düzenlenen gayri resmi toplantısında, Al Jazeera Washington Büro Şefi Abderrahim Foukara, İsrail’de Batı Şeria’daki baskınları haberleştirirken başından vurularak öldürülen Şirin Ebu Akile için uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. Foukara, Akile’nin İsrail tarafından işini yaparken öldürüldüğünü hatırlatarak “Al Jazeera’nın pozisyonu oldukça açık: Şirin Ebu Akile’nin hayatı önemlidir ve öldürülmesine ilişkin şeffaf, bağımsız bir soruşturma başlatılması da aynı şekilde” dedi.