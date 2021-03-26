Dünya basınında bugün | ABD Başkanı Biden'ın ilk resmi basın toplantısı

T24 Dış Haberler

İngiltere’de yaşlı nüfusun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmasıyla ağır hastalık ve hastaneye yatma oranları düşerken genç nüfus içinde aşı olmaya karşı şüpheleri olabileceği gerekçesiyle hükûmet çıkış yolları aramaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın konferasında ülkenin karşı karşıya olduğu krizlere hangi öncelikle karşılık vereceğini açıkladı. Tutuklu bulunan Aleksey Navalni'nin avukatı, muhalif liderin çok ağrısı olduğunu ve yakınlarının hayati tehlikesi olmasından korktuğunu ifade etti.

26 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere’de gençleri aşıya teşvik için barlarda aşı sertifikası önerildi

İngiltere’de yaşlı nüfusun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmasıyla ağır hastalık ve hastaneye yatma oranları düşerken genç nüfus içinde aşı olmaya karşı şüpheleri olabileceği gerekçesiyle hükûmet çıkış yolları aramaya başladı. Bir hükûmet yetkilisi, gençleri aşı olmaya teşvik etmek için bar ve restoranlara girerken aşı sertifikası zorunluluğu getirilebileceğini önerdi. Dünyada Koronavirüs aşılama sürecini en hızlı ilerleten İsrail, aşı sırası 35 ve altına geldiğinde randevuların azaldığını açıklamıştı.

The Independent | “Sunak” markasının gerçek maliyeti

Britanya’da Maliye Bakanlığı’nın iletişim bütçesinin geçen yıl yüzde 25 oranında artması Bakan Rishi Sunak’ın “öncelikleri” konusunda bir tartışmaya neden oldu. Bakan Sunak, Covid kaynaklı ekonomik krizde sık sık kendinin de fotoğraflandığı teşvik kampayaları yürütmüştü.

New York Times | Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin "Bir Amerikalıya yakışmayan" oy verme imkanlarını kısıtlama yaklaşımını eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında Cumhuriyetçi Parti'nin oy verme imkanlarını kısıtlama girişimlerini "rahatsız edici" diye nitelendirdi ve "Amerikalılığa yakışmadığını" söyledi. Biden, bazı eyaletlerde insanların oy vermesini önleyecek girişimleri önleyeceğine söz verdi.

The Washington Post | Biden yoğun ve zorlu bir gündem sundu

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında ülkede Nisan'ın sonuna kadar 200 milyon doz aşı kullanılmış olacağına, altyapı sorunlarının çözüleceğine ve oy verme imkanlarının genişletileceğine söz verdi. Biden ikincil önemdeki önceliklerinin silah hakları ve göçmenler olacağını ifade etti.

Moscow Times | Avukat: Navalni'nin çok ağrısı var, ekibi hayatından endişeli

Tutuklu bulunan Aleksey Navalni'nin avukatı, muhalif liderin çok ağrısı olduğunu ve yakınlarının hayati tehlikesi olmasından korktuğunu ifade etti.

Avukat Olga Mikaylova, Dozhd televizyonuna yaptığı açıklamalarda Navalni'nin sırtında çok ciddi bir ağrı olduğunu ve sağ bacağının da ağrıdığını ifade etti.

Navalni'nin sağ bacağının bir bölümünde his kaybı yaşadığını ifade eden Mikaylova, muhalif liderin bacağını kullanamadığını vurguladı.

Mikaylova, "Herkes onun hayatı için endişeli" dedi ve Navalni'nin serbest bırakılıp tedavi için Moskova'ya gönderilmesini talep etti.

Navalni, perşembe günü gardiyanların uyumasını engelleyerek kendisine işkence uyguladığını belirterek resmi şikayette bulunmuştu.

Navalni, Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü Almanya'dan dönmesiyle Moskova'da tutuklanmıştı.

Le Monde | Gençlerin Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınma oranı arttı

Fransa’da bazı bölgelerde Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma yatan hastalarda 60 yaş altında olanların oranı yüzde 50’ye yükseldi. Fransa’da da yaygın hâle gelen Britanya kaynaklı Koronavirüs varyantının hastalığı “daha ağır” geçirmeye sebep olmadığına dair araştırmalar sağlıkçıların klinik gözlemleriyle tersine dönmeye, gençleri daha ağır etkilediğine dair bulgular oluşmaya başladı. Fransa’da aşılama programının da etkisiyle 80 yaş üstünde hastaneye yatma oranları azalmaya başladı.

Al Jazeera | Süveyş Kanalı, “karaya vurmuş balina” nedeniyle haftalarca tıkalı kalabilir

Şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturarak dünyanın en işlek ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan dev yük gemisinin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılmasının gerekebileceği ve bunun da haftalar alabileceği belirtildi. Dev gemi, “karaya vurmuş bir balinaya” benzetildi. Gemiyi kurtarma ve kanalı açma çalışmaları dört gündür sürüyor. Panama bandıralı Ever Given adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu.