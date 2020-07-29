Dünya basınında bugün | ABD Adalet Bakanı Barr, Kongre karşısında protestoculara yapılan müdahaleyi savundu

Britanya medyasında geniş yer bulan davada Johnny Depp’in evliliklerinde en az 14 defa kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini savunan Amber Heard, dava sonucu kararı beklediğini, artık inancının Britanya adaletinde olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını süresince ölüm sayısının çok fazla olduğu bakım evleri Londra tarafından ‘yavaş, tutarsız ve dikkatsiz’ davranmakla suçlandı. The Washington Post, ABD'nin maske kullanımında diğer ülkelerin gerisinde kalması üzerine bir haber hazırladı. ABD'de Adalet Bakanı Bill Barr, protestoculara yapılan müdahalelerle ilgili ifade verdi. Fransa'da 6 milyon kişinin iş aradığı açıklandı.

29 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Amber Heard: Artık inancım Britanya adaletinde

Oyuncu Amber Heard, eski eşi Johnny Depp’in kendisine şiddet uyguladığını reddetmesi üzerine Britanya’nın tabloid gazetelerinden The Sun’a açtığı iftira davasının son gününde konuştu. Depp’in evliliklerinde en az 14 defa kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini savunan Heard, dava sonucu kararı beklediğini, artık inancının Britanya adaletinde olduğunu söyledi.

The Independent |”Bakım evleri kurtların önüne atıldı”

Koronavirüs salgını süresince ölüm sayısının çok fazla olduğu bakım evleri hükûmet tarafından ‘yavaş, tutarsız ve dikkatsiz’ davranmakla suçlandı. Öte yandan dün ortaya çıkan bir raporun 25 bin hastanın hastanelerden pandemi döneminde test yapılmadan bakım evlerine gönderildiğini ortaya çıkardı. Bakım evlerinde kişisel koruyucu ekipman eksiği olduğu da bilinirken milletvekilleri bakım evlerinin pandemi süresince “Kurtların önüne atıldığını” savundu.

New York Times | Baskı altındaki Barr, protestoculara karşı yapılan hamleleri savundu

ABD Adalet Bakanı William Barr, ülkenin farklı noktalarına protestoculara müdahale etmeleri için federal ajanlar gönderilmesiyle ilgili Kongre'de şade verdi. Demokratlar, Barr ve Başkan Donald Trump'ı protestocuları şiddetle bastırmaya çalıştırmakla suçlarken, Adalet Bakanı atılan adımları savundu. Barr, aynı zamanda Trump'a yakın ismlerin davalarına başkanın isteklerini yerine getirmek için değil, adaleti sağlamak için müdahil olduğunu savundu.

The Washington Post | Maskelere direnen ABD, virüse karşı erken safhalardaki silahını kaybetti

The Washington Post, maske kullanımının salgının ilk günlerinde yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızını yavaşlatmada çok etkili olabileceğini, ancak sağlık yetkilerinin yanlış kararları ve Beyaz Saray'ın tutumunun bu ihtimali ortadan kaldırdığını ifade etti. Uzmanlar, ABD'nin maske kullanımı konusunda birçok ülkenin gerisinde kaldığını ve bu sebeple birçok kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Moscow Times | Anket: Rusların neredeyse yarısı doğudaki Kremlin karşıtı protestoları destekliyor

Rusya vatandaşlarının neredeyse yarısı, ülkenin en doğusundaki Habarovsk'ta meydana gelen Kremlin karşıtı protestoları desteklediklerini ifade etti.

Bağımsız anket şirketi Levada'nın yaptığı araştırmaya göre soruları yanıtlayan bin 617 vatandaşın yüzde 45'i protestoları desteklediklerini ifade etti. Katılımcıların sadece yüzde 17'si protestolar hakkında negatif düşüncelere sahip olduklarını söylerken 26'sı da nötr olduklarını bildirdi.

Katılmcıların yüzde 29'u, yaşadıkları bölgelerde benzer eylemler düzenlenirse katılacaklarını ifade etti.

Rusya'nın en doğusunda bulunan Habarovsk Krayı'nda binlerce kişi, valileri Sergey Fural'ın tutuklanmasının ardından 18 gündür sokaklarda Kremlin'i protesto ediyor.

Vali Sergey Furgal, geçen haftalarda cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı ve Moskova'ya götürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi, Furgal'ın 2004 ve 2005 yıllarında bazı iş insanlarının öldürülmesi için emir verdiğini iddia ediyor

Eski bir tüccar olan 50 yaşındaki Furgal, Rusya Parlamentosu'ndaki en büyük üçüncü parti olan aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi. Furgal, 2018 seçimlerinde Vladimir Putin'e yakın Birleşik Rusya Partisi'nin gösterdiği adayı yenmeyi başaran nadir isimlerden biriydi.

Le Monde | Fransa’da toplu işsizlik yükseliyor

Fransa’da Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı veriler Covid-19 pandemisinin ekonomideki etkilerini bir kez daha ortaya koydu. Aktif olan ya da olmayan 6 milyondan fazla kişinin iş aradığı belirtildi. Ekonomistler hükûmetin özellikle genç işsizliği toparlamak için adım atması gerektiğini savunuyor.

Al Jazeera | İran, ABD gemisi şeklinde makete füze fırlattı

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndaki bir uçak gemisi maketine helikopterden füze fırlattığını duyurdu. kullanılan maket uçak gemisi, Amerikan Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan İran Körfezi'ne rutin olarak gönderdiği Nimitz sınıfı uçak gemilerine benzediği için iki ülke arasında gerilim neden oldu. ABD Donanması, İran’ı kınadığını açıklayarak “Yükselen gerilimde İran’ın düşüncesiz savaş oyunları oynadığını” belirtti.