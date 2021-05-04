Dünya basınında bugün | AB, yaz tatili planlarının önünü açtı

T24 Dış Haberler

Avrupa Komisyonu, AB onaylı aşılardan birini olmuş veya epidemiolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen turistlerin gelecek aydan itibaren tekrar AB’ye alınmasını önerdi. ABD'nin doğusundaki 3 eyalet bölgesinin (Tri-state: New York, New Jersey ve Connecticut) yönetimleri Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin neredeyse tamamını kaldırmaya hazırlanıyor. Mısır Savunma Bakanlığı, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalandığını açıkladı.

4 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Starmer: İşçi Partisi siyasetimizi temizleyecek

Britanya İşçi Partisi Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson’ın konutunun tadilatı için Muhafazakâr Partili bağışçıdan para aldığı, hükûmette lobicilik gündemleri sürerken yaptığı açıklamada “İşçi Partisi, Britanya siyasetini temizleyecek” ifadelerini kullandı. Britanya’da bu hafta İskoçya ve Galler belediye seçimleri gerçekleşirken Starmer, Muhafazakâr Parti ve hükûmet içi karışıklıkları vurguladı.

The Independent | AB, yaz tatili planlarının önünü açtı

Avrupa Komisyonu, AB onaylı aşılardan birini olmuş veya epidemiolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen turistlerin gelecek aydan itibaren tekrar AB’ye alınmasını önerdi. AB ülkelerinde yaz tatilinin yolu açılırken Britanya’da 100 bin kişi içinde 100’den az vaka olan ülkeler grubuna girdi. Öte yandan Britanya Başbakanı Boris Johnson, seyahat kısıtlamalarının hızlı kaldırılmasının salgında risk oluşturabileceğini söyledi.

New York Times | New York bölgesi neredeyse tüm sınırlamaları kaldırmaya hazırlanıyor

ABD'nin doğusundaki 3 eyalet bölgesinin (Tri-state: New York, New Jersey ve Connecticut) yönetimleri Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin neredeyse tamamını kaldırmaya hazırlanıyor. Bir yılı aşkın süredirilk defa restoranların, ofislerin ve ibadet yerlerinin dolması bekleniyor. Kuralların gevşetilmesine 19 Mayıs itibariyle başlanacak.

The Washington Post | Meksika'nın sınırda eli güçleniyor

The Washington Post, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yeni yönetimin göç planı için Meksika lideri Manuel Lopez Obrador ile görüşeceğine dikkat çekerek üç ABD yönetiminin üst üste Meksika'dan yardım istediğine dikkat çekti. ABD Başkanı Joe Biden, göçe neden olan başlıkları bulup çözmek için Harris'i görevlendirmişti. The Washington Post, ABD'nin göçmen sorununu çözmek için giderek Meksika'ya bağımlı hale geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Moscow Times | AB, karşı yaptırımlar nedeniyle Rus büyükelçisini çağırdı

Moskova'nın Avrupa Birliği'nin yaptırım kararlarına karşılık olarak aralarında Brüksel yetkilileri de bulunan 8 AB ülkesi vatandaşını kara listeye almasının ardından Avrupa Komisyonu, Rusya Büyükelçisi'ni görüşmeye çağırdı.

Le Monde | Hindistan’da Narendra Modi, sağlık krizinin boyutuyla popülarite kaybetti

Koronavirüs salgınında ikinci dalga tarafından ağır etkilenen Hindistan’da oksijen tedariğinin bittiği hastaneler, ölenlerin yakılması için yer bulunamayan krematoryumların ardından Başbakan Narendra Modi’nin salgın boyunca tutumu tartışılıyor. Bu hafta Hindistan’ın beş eyaletinde gerçekleşen seçim, iktidar partisinin kaybıyla sonuçlandı. Yerel seçim sonuçları, Modi’ye tepkilerin bir sinyali olarak görüldü.

Al Jazeera | Mısır, Fransa’dan milyar dolarlık Rafale savaş uçağı alacak

Mısır Savunma Bakanlığı, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalandığını açıkladı. Fransa’nın Mısır’a savaş uçağı satması İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün tepkisini çekti. Fransa’nın Mısır Devlet Başkanı Sisi yönetiminin baskı politikalarını gözardı ettiği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’a silah satışını insan haklarına saygı koşuluna bağlamayacağını, Mısır’ın bölgesel terörle mücadelede kritik bir konumu olduğunu söylemişti.