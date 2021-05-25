Dünya basınında bugün | “8 bin 700 kişi hastanede Covid-19 kaptıktan sonra hayatını kaybetti”

New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun açıklaması gelecek dönemde tüm öğrenci ve çalışanların okul binalarında olacağı anlamına geliyor.
The New York Times, karar doğrultusunda çocuklar evlerinden ders almayacağı için velilerin daha rahat hareket edebileceğini, bunun da çeşitli sektörleri tekrar canlandırabileceğini ifade etti.
New York Valisi Andrew Cuomo, sadece şehirde değil, tüm eyaletteki okulların yeni dönem itibariyle açılacağını düşündüğünü ifade etti.
Bu kararla birlikte New York, ABD'de uzaktan eğitimi tamamen kaldıran ilk şehirlerden biri oldu.
ABD'de vaka sayıları hızla düşerken uzaktan eğitimle ilgili direkt bir federal karar bulunmuyor. Bu sebeple yerel yönetimler kendi düzenlemelerini yapıyor.
The Washington Post | AB, jet olayında Belarus'u cezalandırmak için harekete geçti
Belarus'un pazar günü bir RyanAir uçağını zorla indirip içindeki muhalif gazeteci ve aktivist Raman Protaseviç'i gözaltına almasının ardından Avrupa Birliği liderleri Minsk'e daha çok yaptırım uygulama kararı aldı.
AB liderleri ekonomik yaptırımların yanı sıra hava yolu şirketlerine Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yaptı. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan bir sözcü, liderlerin Belarus uçaklarının AB hava sahasında uçmasının ve üye ülkelerdeki havalimanlarına inmesinin yasaklanması için ilgili birimlere çalışma izni verdiğini aktardı.
Brüksel'de bir araya gelen 27 lider, Prataseviç'in ve kendisiyle birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı Sofia Sapega'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Liderler, Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu'nun da konuyla ilgili soruşturma başlatmasını talep etti.
AB liderleri, Belaruslulardan oluşan yaptırım listesini genişletme kararı da aldı.
AB ülkelerinin dışişleri ve AB bakanları şimdi toplantıda alınan siyasi kararları resmileştirmeye çalışacak.
Moscow Times | Gözaltına alınan Belaruslu aktivist Raman Protaseviç "itiraf ederken" alındı
Pazar günü Belarus'a zorla indirilen uçakta gözaltına alınan gazeteci ve aktivist Raman Protaseviç, kamera karşısında yetkililerle iş birliği yaptığını ve protesto organize ettiğini söyledi. Video, Belarus TV kanallarında yayımlandı.
Le Figaro | Macron, Le Pen ve Bertrand: 2022 için yarış belirginleşiyor
Fransa’da 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Ulusal Parti lideri Marine le Pen ve Hauts-de-France Bölgesi Başkanı eski bakan Xavier Bertrand adaylığını koydu. Le Figaro’nun yaptığı bir ankete göre, Ulusal Parti’nin adayının ilk turda yüzde 27, Macron’un yüzde 25 oy alabileceği görüldü. Adaylığını duyururken “Le Pen’i yenme” niyetini açıklayan Bertrand’ın oyunun ise ilk turda yüzde 15’te olabileceği görüldü.
Al Jazeera | Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Gazze’deki ateşkesi konuştu
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’yle telefonda konuştu. Biden’ın görüşmede Sisi’ye Gazze’de 11 gün süren çatışmaların ardından İsrail-Hamas arasında sağlanan ateşkesteki rolü için teşekkür ettiği belirtildi. Görüşmede iki liderin Gazze’ye insani yardımın götürülmesi ve yeniden inşa çalışmaları üzerine konuştukları belirtildi.