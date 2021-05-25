Dünya basınında bugün | “8 bin 700 kişi hastanede Covid-19 kaptıktan sonra hayatını kaybetti”

T24 Dış Haberler

İngiltere'de yaklaşık 8 bin 700 kişinin başka bir hastalık nedeniyle hastanede yatarken Koronavirüs'e yakalanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Belarus'un pazar günü bir RyanAir uçağını zorla indirip içindeki muhalif gazeteci ve aktivist Raman Protaseviç'i gözaltına almasının ardından Britanya, Belarus’a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. ABD'de Koronavirüs'e karşı aşılama hızlı bir şekilde devam ederken ülkenin en yoğun nüfuslu şehrinde gelecek eğitim öğrenim döneminde uzaktan öğrenim seçeneği olmayacağı açıklandı.

25 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “8 bin 700 kişi hastanede Covid-19 kaptıktan sonra hayatını kaybetti”

İngiltere'de yaklaşık 8 bin 700 kişinin başka bir hastalık nedeniyle hastanede yatarken Koronavirüs'e yakalanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Britanya'nın eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, hastanelerde yakalanılan Covid-19'un, binlerce önlenebilir ölüme neden olduğunu ve bu nedenle pandeminin "sessiz skandallarından biri" olduğunu söyledi. İngiltere’de sağlık çalışanları, salgının başından bu yana hastanelerde yetersiz koşullarla ilgili çağrıda bulunuyordu.

The Independent | Britanya da uçağın zorla indirilmesinin ardından Belarus’a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

Belarus'un pazar günü bir RyanAir uçağını zorla indirip içindeki muhalif gazeteci ve aktivist Raman Protaseviç'i gözaltına almasının ardından Britanya, Belarus’a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, tüm muhtemel yaptırımların masada olduğunu açıkladı. Raab, Belarus’un havayolları Belavia’ya yönelik bir yasak ve Britanya uçuşlarının Belarus hava sahasından kaçınması talimatını duyurdu. Avrupa Birliği de uçağın zorla indirilmesinin ardından Minsk’e yaptırımları artırma kararı aldı.

New York Times | New York, güz dersleri için uzaktan eğitimi kaldırdı

ABD'de Koronavirüs'e karşı aşılama hızlı bir şekilde devam ederken ülkenin en yoğun nüfuslu şehrinde gelecek eğitim öğrenim döneminde uzaktan öğrenim seçeneği olmayacağı açıklandı. ABD'nin en büyük okul sistemi güz dönemi itibariyle tam faaliyet gösterecek.