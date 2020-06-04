Dünya basınında bugün | 3 polis memuru daha Floyd'un öldürülmesine yardımcı olmakla suçlandı

T24 Dış Haberler

ABD'de ırkçı George Floyd cinayetinin yankıları sürüyor. Ülkede protestolar devam ederken ülkenin mevcut ve eski savunma bakanları ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Minnesota yetkilileri, cinayete müdahale etmeyen polislere de suçlamalar yöneltti. Britanya'nın gündeminde 13 yıl önce işlenmiş bir cinayet var. Bir Moskova şehir yetkilisi, Rusya'daki ilk yeni tip Koronavirüs vakansının resmi açıklamanın aksine martta değil, ocak ayında görüldüğünü ifade etti.

4 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Binlerce ilkokul hükûmetin derslere dönme çağrısına tepkili

Britanya’da hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinde yeni aşama kapsamında ilkokulların açılması kararına pek çok okul endişeler sürdüğü için katılmadı. Guardian’ın derlediği verilere göre Britanya’da en yüksek Covid-19 vakalarının görüldüğü 12 bölgede yalnızca 856 okul öğrenci kabul etmeye başladı. Okulların öğrenci kabul etmemesi, velilerin öğrencileri okula göndermek istememesi hükûmetin vatandaşlarda yeterli güveni oluşturmadığı yorumlarına neden oldu.

The Independent | 13 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki Madeleine McCann cinayetinde baş şüpheli belirlendi

Polis, 2007’de Portekiz’de kaybolan 3 yaşındaki Madeleine McCann davasında yeni bir şüpheli tespit etti. Almanya’da başka bir pedofili suçundan hapiste bulunan baş şüphelinin adı verilmedi. Polis, McCann cinayetiyle ilgili yeni soruşturma başlattı.

New York Times | 3 kişi daha Floyd'un öldürülmesine yardımcı olmakla suçlandı

ABD'nin Minneapolis kentinde Derek Chauvin, George Floyd isimli siyah vatandaşı boğarken olaya müdahale etmeyen üç eski polis memuruna cinayete yardım ve yataklık etme suçlaması yöneltildi. Öte yandan, cinayeti işleyen Chauvin'e yöneltilen suçlamalar da ağırlaştırıldı. Chauvin artık ikinci derece cinayetle suçlanıyor. New York Times gazetesinin muhabirleri, yeni suçlamalarla ilgili olarak ülkenin çeşitli noktalarında protestoculara mikrofon uzattı. Protestocular genel olarak şu cevabı verdi; "Gelişmeler memnun edici ancak biz sistemin değişmesini istiyoruz".

The Washington Post | Esper ve Mattis, Trump'ın karşısında

ABD'nin Savunma Bakanı Mark Esper, mevcut duruma müdahale etmek için askeri güç kullanmanın bu aşamada gereksiz olduğunu söyleyerek Beyaz Saray'la arasına mesafe koydu. Saatler sonra eski Savunma Bakanı Jim Mattis, Donald Trump'ı çok sert sözlerle eleştirdi. Trump'ın kabinesinde görev yapan Mattis, The Atlantic'e son iki haftada yaşananlarla ilgi açıklamalarda bulundu. Mattis, "Trump, ömründe gördüğüm bizi birleştirmeye çalışmayan ilk başkan. Birleştirmeye çalışıyormuş gibi bile yapmıyor. Onun yerine ABD halkını bölmeye çalışıyor." dedi. ABD'nin şu anda "olgun bir lideri olmadan geçirdiği üç yılın sonuçlarını yaşadığı" değerlendirmesinde bulunan Mattis, Trump gittiği zaman ABD halkının birleşebileceğini söyledi. Mattis, protestocuların "yasa karşısında eşit" olma talebine destek olma çağrısında bulundu ve yağmacıları ima ederek, "Yasaları kıran birkaç kişinin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu. Mattis de halefi gibi askeri güç kullanımını eleştirdi.

Moscow Times | Moskova yetkilisi: Rusya'nın 0 numaralı hastası Ocak'ta görüldü

Bir Moskova şehir yetkilisi, Rusya'daki ilk yeni tip Koronavirüs vakansının resmi açıklamanın aksine martta değil, ocak ayında görüldüğünü ifade etti.

Le Monde | ABD: Öfkenin kıvılcımları

ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından öfkenin etkisi sürüyor. Pek çok eyalette protestolar Covid-19 salgınının sürmesine rağmen devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan seçim öncesi açıklamalarını sertleştiriyor.

Al Jazeera | Çin’den Britanya’ya: Hong Kong meselesine karışmak geri teper

Çin, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Pekin yönetiminin “Ulusal Güvenlik Yasası”nı uygulamakata ısrarcı olması durumuna Hong Kong’daki vatandaşların Britanya’da çalışma vizesi işlemlerini kolaylaştıracaklarını açıklamasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Britanya’yı “sömürgeci zihniyete” sahip olmakla suçladı geri adım atmaları konusunda uyardı.