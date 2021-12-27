Dünya basınında bugün | 27 sığınmacının cesedi Libya'da karaya vurdu

T24 Dış Haberler

Koronavirüs’te artan vakalar ve hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları da ağır bir yük altına girdi. Güney Afrika’da apartheid rejimiyle mücadelenin simge isimlerinden, insan hakları savunucusu Desmond Tutu, dün 90 yaşında yaşamını yitirdi. New York Times, Ukrayna'da hükümet ve özel milis grupların gönüllü sivillere muharebe eğitimi vermeye başladığını belirtti. Libya Kızılhaç’ı, dünyanın en ölümcül sığınmacı yolunda yaşanan son kazanın ardından 27 sığınmacıya ait cesetlerin Libya kıyısında bulunduğunu açıkladı.

27 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da vatandaşlar sağlık sisteminin durumundan endişe duyuyor

Koronavirüs’te artan vakalar ve hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları da ağır bir yük altına girdi. Çok sayıda tedavi ertelenirken, sağlık çalışanları da Covid’e yakalanmaya başladı. Yapılan bir anket, Britanya’da dört kişiden birinin NHS tarafından şu an yeterli bir tedavi alamayacaklarından endişe duyduklarını gösterdi. Ankete katılanlar, NHS’nin diğer tedavilerle yeterli bir şekilde başa çıkamadığını düşündüklerini belirtti. Britanya İşçi Partisi, NHS’nin pandemiye yetersiz personelle girdiğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını söyledi.

The Independent | Başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında yaşamını yitirdi

Güney Afrika’da apartheid rejimiyle mücadelenin simge isimlerinden, insan hakları savunucusu Desmond Tutu, dün 90 yaşında yaşamını yitirdi. Tutu’nun ölümü üzerine Britanya’da Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Boris Johnson dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından anma mesajları verildi.

New York Times | Ukrayna'da siviller beklemede bir direniş kuruyor

New York Times, Ukrayna'da hükümet ve özel milis grupların gönüllü sivillere muharebe eğitimi vermeye başladığını belirtti. Programların, ülkenin potansiyel bir Rus işgaline karşı oluşturduğu stratejik savunma planının bir parçası olduğu belirtildi. Ukrayna ordusuna çok yük binmesi durumunda bu sivillerin savaşı sürdürmesi planlanıyor.

Wall Street Journal | Omicron, günlük vakaları en yüksek seviyenin yakınlarına itti

Koronavirüs'ün Omicron varyantı, ABD'de günlük Covid-19 vaka sayısını son bir yılın en yüksek seviyesine yaklaştırdı. ABD'de Noel hafta sonunda 2 binden fazla uçuş, Koronavirüs pandemisine bağlı nedenlerden iptal edildi.

Moscow Times | Rusya, Ukrayna yakınlarında 10 bin askerli tatbikatını tamamladı

Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında gerçekleştirdiği, bir ay süren ve 10 binden fazla askerin katıldığı askeri tatbikatın bu cumartesi günü tamamlandığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı, Güney Ordu Bölgesi güçlerinin tatbikatlarının Rostov, Krasnodar ve Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

AFP, açıklamada yer verilmese de Stavropol, Astrahan, Kuzey Kafkas cumhuriyetleri ve hatta Ermenistan'da da Rus askerlerinin tatbikat yaptığını belirtti.

Bakanlık, tatbikatları tamamlayan askerlerin üslerine dönmeye başladığını ve yedek ünitelerin yılbaşı tatili için hazırlık yapacağını ifade etti.

Le Monde | Omicron varyantı: Korkulanlar, umulanlar

Le Monde gazetesi, 25-26-27 Aralık için çıkan hafta sonu sayısında Fransa’da da kısa zaman içinde baskın varyant olması beklenen Omicron varyantını mercek altına aldı. Bilim insanlarının Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğuna ve toplum düzenini bozma riski olduğuna ilişkin uyarıları hatırlatıldı. Öte yandan varyantla ilgili ön bulguların daha ağır hastalığa neden olmadığını gösterdiği belirtildi. Omicron varyantının daha önceden enfekte olan kişileri yeniden enfekte edebildiği, aşıdan da kaçma riski olduğu endişe verici bir özelliği olarak değerlendiriliyor.

Al Jazeera | Kızılhaç: 27 sığınmacının cesedi Libya kıyısına vurdu

Libya Kızılhaç’ı, dünyanın en ölümcül sığınmacı yolunda yaşanan son kazanın ardından 27 sığınmacıya ait cesetlerin Libya kıyısında bulunduğunu açıkladı. Libya’nın batısındaki liman kenti Humus’taki Kızılhaç, yakındaki bir kıyıdan aralarında bebeklerin de olduğu 17 ceset çıkarıldığını ve bölgedeki başka bir kıyıda 10 ceset daha bulunduğunu duyurdu. Humus Hastanesi yetkilileri 60 göçmenin kayıp olduğu bilgisine ulaştıklarını açıkladı.