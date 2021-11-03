Dünya basınında bugün | "2021'in büyük yangınlarının gerekçesi küresel ısınma"

The Guardian, ısı dalgaları ve orman yangınları hakkında yaptığı analizin ardından küresel ısınma olmasaydı bu sene Avrupa'da yaşanan büyük yangınların görülmeyeceği sonucuna vardı. ABD'nin Virginia eyaletindeki seçimlerde Demokratlar ağır bir yenilgi aldı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüştü. Etiyopya'da kabine, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) başkent Addis Ababa'ya yaklaşmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.

3 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | 2021'in büyük yangınlarının gerekçesi küresel ısınma

The Guardian, ısı dalgaları ve orman yangınları hakkında yaptığı analizin ardından küresel ısınma olmasaydı bu sene Avrupa'da yaşanan büyük yangınların görülmeyeceği sonucuna vardı. Gazete, bu bulgunun COP26 zirvesindeki liderlere küresel ısınmanın insanların hayatındaki büyük etkisini hatırlatması gerektiğini savundu.

The Times | Başbakan, metan emisyonlarının kesileceğine dair söz verilmesinden memnun

The Times gazetesi, COP26'da 103 ülkenin metan gazı salınımını yüzde 30 kesme kararını manşetine taşıdı. Haberde Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın zirvedeki ikinci gününün sonunda "iyimser bir tonda konuştuğunu" ifade etti.

New York Times | Değişim günlerinde New York'a liderlik etmesi için Adams seçildi

Kariyeri boyunca ırksal adaletsizliğe karşı söylemleriyle öne çıkan eski polis komiseri Eric Leroy Adams, New York Şehri'nin 110. Belediye Başkanı seçildi. Göreve 1 Ocak 2022'de başlayacak olan Adams, şehrin tarihindeki ikinci siyah belediye başkanı olacak. Gazete, Adams'ın 'merkez sol' görüşe yakın olduğunu ve bu çizgide politikalar izlemesinin beklendiğini ifade etti.

The Washington Post | Virginia'da Youngkin kazandı

ABD'de Virginia eyaletinde yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Glenn Youngkin vali seçildi. Eyalette son yıllarda Demokratlar üst üste seçimler kazanmıştı. Demokratların eyaleti kaybetmesi, ABD basını tarafından Biden ve parti için büyük bir yenilgi olarak nitelendirildi.

Moscow Times | CIA Direktörü, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi lideri ile görüştü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüştü.

Konuyla ilgili yayımlanan kısa açıklamada Burns ve Patruşev'in görüşmede Rusya-ABD ilişkilerini ele aldığı belirtildi.

Burns'ün Moskova ziyareti daha önceden açıklanmamıştı ve Güvenlik Konseyi konu ile ilgili başka detay paylaşmadı.

AFP'ye konuşan ABD Rusya Büyükelçiliği sözcüsü, Burns'ün Moskova'ya ABD Başkanı Joe Biden'ın talebiyle geldiğini ve 2 gündür bir delegasyona liderlik ettiğini ifade etti.

Sözcü, "Delegasyon, ikili ilişkilerdeki birçok konuyu ele almak için hükümet yetkilileri ile görüşüyor" dedi.

Biden göreve gelmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk defa haziran ayında görüşmüş, ikili gergin ilişkilere rağmen iletişim kanallarını açık tutma kararı almıştı.

Al Jazeera | Etiyopya ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti

Etiyopya'da kabine, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) başkent Addis Ababa'ya yaklaşmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Vatandaşlara başkenti korumaya hazır olmaları söylendi. OHAL kapsamında yollar bloke edilebilecek, ulaşım hizmetleri kesilebilecek, hükümet sokağa çıkma yasakları ilan edebilecek. Al Jazeera'ya göre karar kapsamında "terör örgütleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişiler", daha önceden izin çıkarılmaksızın gözaltına alınabilecek.