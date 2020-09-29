Dünya basınında bugün | 1 milyonun yası

T24 Dış Haberler

The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannameleri üzerine hazırladığı dosyayı yayımlamaya devam ediyor. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı. Rusya'nın tescillediği Koronavirüs aşısı Spunik-V'nin son klinik denemeler kapsamında şu ana kadar 5 bin kişiye yapıldığı belirtildi.

29 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Küresel anlaşma, dünya geneline hızlı Covid-19 testi sağlayacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için 15-30 dakika arasında sonuç veren testlerin dünya genelinde dağıtılmasına ara verildi. Biri Dünya Sağlık Örgütü’nden onayı alan diğeri de alma yolunda olan iki şirketin geliştirdiği 120 milyon testlerin düşük-orta gelirli ülkelere 5 dolar ya da daha az bir fiyata tedarik edilmesi bekleniyor. Hamilelik testine benzeyen test çubuklarının üzerinde iki çizgi bulunuyor. Yeni test dağıtımının dünya genelinde virüsün kontrol altına alınması için kritik olacağı düşünülüyor. Covid gereçlerine erişimi hedefleyen insiyatif, Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu, Gates Vakfı ve Fransa hükûmeti tarafından başlatılmıştı.

The Independent | 1 milyonun yası

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı. The Independent gazetesi 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesi üzerine çıkardığı sayıda Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus’tan nasıl mücadele edilebileceğinin yanıtını aldı.

The New York Times | Trump'ın televizyon şovları mali durumunu kurtardı ve yükselişine yardımcı oldu

The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannameleri üzerine hazırladığı dosyayı yayımlamaya devam ediyor. Vergi beyannamelerine göre Trump, "Çırak" programınının başladığı dönemde kendi işletmeleri 89.9 milyon dolar zarar etti. NYT, programın Trump için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Gazetenin belgelerden aktardığına göre Trump, 16 senede "Çırak" programından direkt olarak 197 milyon dolar kazandı. Ancak Trump'ın bunun yanı sıra ürün yerleştirme ve reklam anlaşmalarıyla yaklaşık 230 milyon dolar daha kazandığı belirtildi.

The Washington Post | Mahkemeler Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerde şaibe iddiaları konusunda şüpheci

Koronavirüs pandemisi sırasında ABD halkının genel seçimler için nasıl oy kullanacağı aylardır mahkemelerde görüşülüyor. Ancak birçok ABD'li posta yoluyla oy kullanmayı kabullenmiş gibi gözüküyor. Bu seçimler için rekor seviyede posta yoluyla oy kullanıldı. Washington Post'un 90 federal ve eyalet mahkemesi üzerinde yaptığı incelemede hakimlerin Cumhuriyetçilerin "seçimde şaibe" başvurularına şüpheci yaklaştığı görüldü.

Moscow Times | 5 bin kişiye Rusya'nın Koronavirüs aşısı yapıldı

Rusya'nın tescillediği Koronavirüs aşısı Spunik-V'nin son klinik denemeler kapsamında şu ana kadar 5 bin kişiye yapıldığı belirtildi. Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü, geçen haftalarda başlayan son evre denemelerine 40 binden fazla kişinin katılacağını belirtmişti. Enstitünün direktörü Aleksandır Gintsburg, "Bugüne kadar klinik denemeler kapsamında 5 bin kişiye Sputnik-V aşısı yapıldı" dedi. Aşının yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı ve yüksek ateş olduğu belirtilmişti. Gintsburg, daha önce açıklananların dışında yeni bir yan etki görülmediğini söyledi. RIA Novosti'nin aktardığına göre Rusya Federal Sağlık Denetim Servisi Roszdravnadzor, ilk 5 bin kişinin arasında "Koronavirüs'e yakalanma riski yüksek" insanların olduğunu belirtti.

Le Monde | Trump bir mali skandalın kalbinde

ABD’de New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’a dair bir mali skandalı ortaya çıkardı. Milyarder Trump’ın ABD Başkanı seçildiği 2016 yılında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği ortaya çıktı. Trump’ın aynı zamanda yıllar içinde sürekli olarak gelir kaybı yaşadığı öğrenildi. Trump, iddiaları yalanladı.

Al Jazeera | ABD’li diplomatları Irak’tan tahliye etme tehditi savaş korkusu yaratıyor

İki Iraklı yetkili ve iki diplomat kaynağın aktardığına göre, ABD, Bağdat’ı Büyükelçiliği’ni kapamakla uyardıktan sonra diplomatlarını ülkeden çekmek için plan yapmaya başladı. Irak’ta 5 bin askeri bulunan ABD’nin ülkedeki diplomatik varlığını azaltma yönünde atacağı herhangi bir adımın İran’la gerilim oluşmasına yol açacağı düşünülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’tan çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada “İran destekli grupların büyükelçiliğimize roket saldırısı düzenlemesi yalnızca bize değil, Irak hükûmetine de tehdit” dedi.