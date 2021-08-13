Dünya basınında bugün | Taliban, Kabil'e ilerlerken Britanya ve ABD tahliyelere başladı

T24 Dış Haberler

Pentagon, Afganistan'daki ABD Büyükelçiliği ve Kabil'deki ABD vatandaşlarının tahliye edilmesi için ülkeye binlerce asker yollayacak. Britanya da Afganistan'dan tahliyeler için 600 asker gönderildiğini açlıkladı. Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüsün patlaması sonucunda 1 kadın hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı. Al Jazeera, Türkiye'de Batı Karadeniz'de devam eden ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini aktardı.

13 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | Taliban ilerlerken ABD, tahliyelere yardım etmesi için asker gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon), Afganistan'daki ABD Büyükelçiliği ve Kabil'deki ABD vatandaşlarının tahliye edilmesi için Afganistan'a 3 bin, bölgeye de 4 bin asker gönderme kararı aldı. New York Times'ın aktardığına göre Taliban'ın hızlı bir şekilde toprak kazanmaya devam etmesi, Biden yönetiminin bölgedeki vatandaşlarını ülkeden çıkarma planını hızlandırmasına sebep oldu. Büyükelçilik, ülkedeki ABD vatandaşlarına ticari uçakları kullanarak Afganistan'ı terk etmelerini söylemişti.

The Washington Post | ABD'nin beyaz nüfusunda ilk düşüş

ABD'nin 2020 nüfus sayımının ırk ve etnik verileri paylaşıldı. Ülkede 1790 yılından bu yana ilk kez kendini 'beyaz' olarak tanımlayanların sayısı düşüş gösterdi. ABD'de beyazlar, bu verilere göre artık nüfusun yüzde 60'ından azını oluşturuyor. 18 yaşın altındaki nüfusun yüzde 52.7'sini de artık azınlıkların oluşturduğu belirtildi.

Moscow Times | Rus şehri Voronej'deki otobüs patlaması en az bir kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı

Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüsün patlaması sonucunda 1 kadın hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı. Patlama, yolun kenarında park halindeki otobüse insanlar binerken meydana geldi. Patlamadan sonra sokağa otobüsün parçalarının saçıldığı görülüyor. Yetkililer patlamanın neden meydana geldiğiyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Interfax'a konuşan yetkililer patlamaya aracın tavanına yanlış yerleştirilmiş bir gaz haznesinin sebep olduğundan şüphelendiklerini ifade etse de RT, dedektiflerin patlayıcı cihaz ihtimalini elemediklerini ifade etti.