Dünya basınında bugün | Taliban, Kabil'e ilerlerken Britanya ve ABD tahliyelere başladı

The Guardian | Taliban, Kabil'e ilerlerken Britanya ve ABD tahliyelere başladı
Taliban güçleri, Afganistan’da Kabil’e doğru hızla ilerlerken ABD ve Britanya, ülkede çalışan diplomat, askerleri, vatandaşları ve bu ülkeler için çalışan Afganları tahliye etme sürecine girdi. Pentagon, gelecek 24 saat içinde tahliyeler için Kabil havalimanına 3000 askerlik bir ekip gönderileceğini açıkladı. Britanya da 600 askerin gönderileceğini, Afganistan’da Büyükelçiliğin Yeşil Bölge’de Kabil’in merkezine doğru taşınacağını açıkladı. Britanya, 600 diplomat ve personelin yanı sıra Britanya için çalışan 4000 Afgan vatandaşını da tahliye etmeyi planlıyor. Afganistan’da gerilim tırmanırken Almanya Büyükelçiliği de bir tweet atarak ülkedeki vatandaşlarını olabilecek en hızlı şekilde ayrılmaya çağırdı.
The Independent | Britanya, Kabil’deki Büyükelçiliği tahliye için Afganistan’a asker gönderiyor
Britanya, acil havayoluyla Afganistan’da bulunan Britanya vatandaşları ve çok sayıda Afgan vatandaşının tahliyesi için harekete geçti. Büyükelçilik çalışanları, Britanya’da sığınma izni alan Afganlar da tahliye edilenler arasında olacak. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan’daki Britanyalılar ve Afgan personelin güvenliği için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Le Monde | Macron: Sağlık krizin henüzi geride bırakmadık
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ülkesinin sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadığını söyledi.Fransa'da aşılamaya uygun olan herkesin aşılanmasını hedeflediklerini belirten Macron, "Sağlık krizini arkamızda bırakmış değiliz. 9 bin 200 hasta Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 1600'ü yoğun bakımda. Bu rakam hazirandan bu yana ilk." diye konuştu. Macron, aşının, hangi varyanta karşı olursa olsun virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmaya karşı bir sigorta olduğunu ifade etti.
Al Jazeera | Türkiye’de Karadeniz bölgesinde ölümcül sel felaketi
Türkiye’de yangınların ardından bu kez de Karadeniz’de Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun illerini vuran sel felaketi yaşanıyor. Şiddetli yağışın sebep olduğu selin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Al Jazeera, Türkiye’deki sel felaketi ve orman yangınlarının, Birleşmiş Milletler’e bağlı iklim panelinin hazırladığı çarpıcı raporla aynı günlerde yaşandığını hatırlattı. Raporda, iklim krizinin tehlikeli bir şekilde kontrolden çıktığı, geri dönülemez noktaya varıldığı belirtiliyordu.