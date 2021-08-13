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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Taliban, Kabil'e ilerlerken Britanya ve ABD tahliyelere başladı

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

13 Ağustos 2021 09:21

T24 Dış Haberler

Pentagon, Afganistan'daki ABD Büyükelçiliği ve Kabil'deki ABD vatandaşlarının tahliye edilmesi için ülkeye binlerce asker yollayacak. Britanya da Afganistan'dan tahliyeler için 600 asker gönderildiğini açlıkladı. Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüsün patlaması sonucunda 1 kadın hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı. Al Jazeera, Türkiye'de Batı Karadeniz'de devam eden ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini aktardı. 

13 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | Taliban ilerlerken ABD, tahliyelere yardım etmesi için asker gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon), Afganistan'daki ABD Büyükelçiliği ve Kabil'deki ABD vatandaşlarının tahliye edilmesi için Afganistan'a 3 bin, bölgeye de 4 bin asker gönderme kararı aldı. New York Times'ın aktardığına göre Taliban'ın hızlı bir şekilde toprak kazanmaya devam etmesi, Biden yönetiminin bölgedeki vatandaşlarını ülkeden çıkarma planını hızlandırmasına sebep oldu. Büyükelçilik, ülkedeki ABD vatandaşlarına ticari uçakları kullanarak Afganistan'ı terk etmelerini söylemişti.

The Washington Post | ABD'nin beyaz nüfusunda ilk düşüş

ABD'nin 2020 nüfus sayımının ırk ve etnik verileri paylaşıldı. Ülkede 1790 yılından bu yana ilk kez kendini 'beyaz' olarak tanımlayanların sayısı düşüş gösterdi. ABD'de beyazlar, bu verilere göre artık nüfusun yüzde 60'ından azını oluşturuyor. 18 yaşın altındaki nüfusun yüzde 52.7'sini de artık azınlıkların oluşturduğu belirtildi. 

Moscow Times | Rus şehri Voronej'deki otobüs patlaması en az bir kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı

Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüsün patlaması sonucunda 1 kadın hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı. Patlama, yolun kenarında park halindeki otobüse insanlar binerken meydana geldi. Patlamadan sonra sokağa otobüsün parçalarının saçıldığı görülüyor. Yetkililer patlamanın neden meydana geldiğiyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Interfax'a konuşan yetkililer patlamaya aracın tavanına yanlış yerleştirilmiş bir gaz haznesinin sebep olduğundan şüphelendiklerini ifade etse de RT, dedektiflerin patlayıcı cihaz ihtimalini elemediklerini ifade etti. 

The Guardian | Taliban, Kabil'e ilerlerken Britanya ve ABD tahliyelere başladı

Taliban güçleri, Afganistan’da Kabil’e doğru hızla ilerlerken ABD ve Britanya, ülkede çalışan diplomat, askerleri, vatandaşları ve bu ülkeler için çalışan Afganları tahliye etme sürecine girdi. Pentagon, gelecek 24 saat içinde tahliyeler için Kabil havalimanına 3000 askerlik bir ekip gönderileceğini açıkladı. Britanya da 600 askerin gönderileceğini, Afganistan’da Büyükelçiliğin Yeşil Bölge’de Kabil’in merkezine doğru taşınacağını açıkladı. Britanya, 600 diplomat ve personelin yanı sıra Britanya için çalışan 4000 Afgan vatandaşını da tahliye etmeyi planlıyor. Afganistan’da gerilim tırmanırken Almanya Büyükelçiliği de bir tweet atarak ülkedeki vatandaşlarını olabilecek en hızlı şekilde ayrılmaya çağırdı.

The Independent | Britanya, Kabil’deki Büyükelçiliği tahliye için Afganistan’a asker gönderiyor

Britanya, acil havayoluyla Afganistan’da bulunan Britanya vatandaşları ve çok sayıda Afgan vatandaşının tahliyesi için harekete geçti. Büyükelçilik çalışanları, Britanya’da sığınma izni alan Afganlar da tahliye edilenler arasında olacak. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan’daki Britanyalılar ve Afgan personelin güvenliği için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Le Monde | Macron: Sağlık krizin henüzi geride bırakmadık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ülkesinin sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadığını söyledi.Fransa'da aşılamaya uygun olan herkesin aşılanmasını hedeflediklerini belirten Macron, "Sağlık krizini arkamızda bırakmış değiliz. 9 bin 200 hasta Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 1600'ü yoğun bakımda. Bu rakam hazirandan bu yana ilk." diye konuştu. Macron, aşının, hangi varyanta karşı olursa olsun virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmaya karşı bir sigorta olduğunu ifade etti.

Al Jazeera | Türkiye’de Karadeniz bölgesinde ölümcül sel felaketi

Türkiye’de yangınların ardından bu kez de Karadeniz’de Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun illerini vuran sel felaketi yaşanıyor. Şiddetli yağışın sebep olduğu selin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Al Jazeera, Türkiye’deki sel felaketi ve orman yangınlarının, Birleşmiş Milletler’e bağlı iklim panelinin hazırladığı çarpıcı raporla aynı günlerde yaşandığını hatırlattı. Raporda, iklim krizinin tehlikeli bir şekilde kontrolden çıktığı, geri dönülemez noktaya varıldığı belirtiliyordu.

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