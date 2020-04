Dünya basınında bugün | Vuhan'da Koronavirüs tecriti sıkılaşıyor

T24 Dış haberler

Yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde virüse karşı alınan yeni önlemler ile ilgili haber New York Times'ın ön sayfasında yer aldı. ABD'nin bir diğer büyük gazetesi The Washington Post da Başkan Donald Trump'ın kendisine yöneltilen suçlamalardan aklandıktan sonra yaptığı konuşmaları manşetine taşıdı. Rusya, ABD'nin Venezuela politikasına tepki gösterdi. Britanya basınından The Guardian, ülkede görülen yeni Koronavirüs vakasının yarattığı endişeye yer verirken The Times, Koronavirüs'ü ilk tespit eden doktorun ölüm haberine yer verdi. Le Monde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da aklanmasını manşete taşıdı.

7 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | Çin, Koronavirüs ile "savaşa benzeyen" mücadelesinde Vuhan'daki tecritlerini sıkılaştırdı

Çin, yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da evlerin aranması için emir verdi. Hasta olduğu tespit edilenler çok az sağlık hizmetleri bulunan depo tarzı binalara yerleştiriliyor. NYT'nin aktardığına göre şehirdekiler giderek daha fazla "kaderlerine terk edilmiş" hissediyor.

The Washington Post | 'Aklanma'dan sonra düşmanlıklar aniden artış gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da kendisine yöneltilen suçlamalardan aklanmasından bir gün sonra yaptığı açıklamalarda azil sürecinde kendisine destek olanları "övdü", karşı çıkanlara da "saldırdı". ABD lideri Demokratları FBI'daki "yozlaşmış polislere" benzetirken, Cumhuriyetçi Senatörlerin "mükemmel savaşçılar" olduğunu söyledi. Öte yandan Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'tan önce yaptığı açıklamada Kongre'nin alt kanadının Trump'ı suçlu bulduğunu hatırlatarak; "O sonsuza kadar itham edilmiş bir başkan olarak kalacak" dedi.

Moscow Times | Lavrov ABD'nin Venezuela'daki "Provokasyonlarına" tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Venezuela politikasına tepki gösterdi ve muhalif lider Juan Guaido'nun Beyaz Saray ziyaretini ima eder Washington'ın hamlelerini "provokasyon" olarak nitelendirdi. Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya yapılacak bir askeri müdahaleye zemin hazırladığını iddia etti.

The Guardian | Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla Britanyalılarda korkular arttı

Britanya’da üçüncü Koronavirüs vakası görüldü. Testin pozitif çıktığı kişinin Singapur’dan Britanya’ya seyahat etmiş olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, yalnızca Çin’den gelen yerlerden değil virüsün görülmediği ülkelerden gelen vatandaşlar için bile daha çok önlem alınması gerektiğini söyledi.

Le Monde | Trump, hiç olmadığı kadar bölünmüş bir Amerika’da aklandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecinde sona gelindi ve Trump Senato’da aklandı. Trump’ı suçlu bulan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, başkanın görevini kötüye kullandığını ve ABD’nin temel değerlerini bozduğunu belirtti. Bir Cumhuriyetçi Senatör ise Senato’nun Trump’ı aklayarak gözlerinin önündeki siyasi kutuplaşmayı görmediğini söyledi.

Times | Koronavirüs’ü ilk tespit eden doktor öldü

Koronavirüs krizini ilk fark eden doktor da hastalandı ve dün hayatını kaybetti. Çinli doktor virüsü ilk tespit ettiğinde uyarılmış ve konu hakkında insanları korkutmaması söylenmişti. Dr. Li, bugün yüzlerce insanın ölümüne neden olan virüsle ilgili ilk uyarısını 30 Aralık’ta yapmıştı.

Al Arabiya | ABD, El Kaide Arap Yarımadası liderini öldürdü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin El Kaide’nin Arap Yarımadası liderini öldürdüğünü duyurdu. Trump, El Kaide’nin birkaç gün önce ABD’nin deniz üssüne silahlı saldırı düzenlediğini hatırlatarak “Başarılı bir operasyonla El Kaide Arap Yarımadası’nın lideri Kasım al-Rimi etkisiz hale getirildi” dedi. Washington, El Kaide’nin Arap Yarımadası örgütünü en tehlikeli olarak tanımlıyor.