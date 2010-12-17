Dünya basınında balyoz davası nasıl yer aldı?

T24 - 'Balyoz' davasının ilk duruşması, dünyada büyük yankı buldu. Yabancı gazeteler, davanın 'darbe geleneğine son vermeye yardımcı olabileceği' belirtirken, 'hükümet ile ordu arasındaki mücadelenin son tefrikası' olarak da yorumladı. Davaya ilişkin kuşkularının da aktarıldığı haberlerde 'Orduya en büyük meydan okuma', 'Komplo olup olmadığı belli değil', 'Davaların muhaliflerle hesaplaşmak için kullanılması kaygısı var' gibi ifadelere yer verildi.



ABD’nin çok satan gazetesi Wall Street Journal, "Darbe komplosu suçlamaları, Silahlı Kuvvetler ile Hükümet arasındaki mücadeleyi ortaya koyuyor" başlığı ile yayımladığı haberde "Komplonun olup olmadığı belli değil. İddia edilen darbeye ilişkin belgelerdeki çelişkiler, gerçekten iddia edildiği gibi 2000’de veya 2008’den sonra yazılıp yazılmadığına ilişkin kuşku yaratıyor ki bu durumda uydurulduğunu gösterir. Ancak dava, iktidardaki AKP ile eski laik düzendeki kararlı muhalifleri arasında var olan ve hükümetin kazanmakta olduğu, acı mücadeleyi gözler önüne seriyor" görüşü dile getirildi.

Davanın başlamasına çok kısa bir süre kala mahkeme başkanının değiştirilmesine de dikkat çekildiği haberde Balyoz belgelerindeki "çelişkilerin" örnekleri de verildi. Bu çerçevede belgelerin, "2008 yılına kadar var olmayan "siyasi partiler ve hastanelerin isimlerini içermesi"ne vurgu yapıldı.



WP: Türkiye'de sivil-askeri konfrontasyonunun son tefrikası

"Türkiye’de sivil-asker konfrontasyonunun son tefrikasının Balyoz davasının ilk duruşmasıyla başladığını" ifadesini kullanan Washington Post ise, "Hala askeri cunta tarafından hazırlanan bir anayasası olan bir ülkede yüksek rütbeli subayların yargılanmasının 2007 gibi yakın bir tarihte düşünülemez olurdu. Ancak önde gelen subaylar, medya mensupları, akademisyenler ve siyasetçiler haklarında kitlesel iddianameler, son iki yılda Türkiye’de sıradan olaylar hale geldi" diye yazdı.



WP, "Türk kamuoyunda bu tür iddianamelere ilişkin bölünmüşlük sürüyor" dedikten sonra "ekonomik olarak yükseltmekte olan Müslüman muhafazakarları, yargılamaları desteklerken eleştirenler için Balyoz davası, ordu içerisinde AKP’ye dost gibi görünmeyen elemanların tasfiyesi anlamına geliyor" değerlendirmesine de yer verdi.



FT: Davaların muhaliflerle hesaplaşmak için kullanılması kaygısı var

İngiliz Financial Times gazetesi, "Balyoz davası sanıkları arasında 2003 sonrası en üst düzey komutanların bulunduğunu"na dikkat çektiği haberinde, "Bu kadar üst düzey komutanlar, Türkiye’de bir zamanlar dokunulmazdı ve Şubat ayında başlayan gözaltı dalgaları, AKP iktidarı döneminde ordunun, siyasi güç olarak gerilemesini teyit etti" yorumunu yaptı.

Buna karşın Balyoz ve Ergenekon davalarının, "hukuk üstünlüğünü güçlendirmekten çok siyasi muhaliflerle hesaplaşmaları için kullanılması kaygılarının bulunduğunu" da belirten gazete, Balyoz belgelerindeki çelişkilere dikkat çekildiğini kaydetti.



TELEGRAPH: Türk ordusuna en büyük meydan okuma

Diğer önemli İngiliz gazetesi The Telegraph da, Balyoz davasını için "dönüm noktası" ifadesini kullandığı haberinde "Dava, bir zamanlar gücü sınırsız olan Türk ordusuna şimdiye kadar en büyük meydan okumasını oluşturuyor" yorumunu yaptı. Eleştirenlerin kanıtların bazılarının uydurma gibi göründüğünü savunduklarına dikkat çeken gazete " Davaya savcıların dayandığı bazı belgelerin gerçekliliğine ilişkin ciddi kuşkular gölgeledi. Bu da katı laik ordu ile hükümet arasındaki gerginlik ve güvensizliğini alevlendirdi" diye yazdı.



İNDEPENDENT: Balyoz soruşturması, devam eden güvensizliği yansıtıyor

"Ordu elidi, başarısız darbeden sonra yargı önünde" başlığını kullanan İngiliz The independent de, Balyoz davasının "laikler silahlı kuvvetleri ile bağları gerginleştirmesi beklenebileceği"ni öne sürerken Balyoz soruşturması için, "askerler ile eleştirenlerin, hala İslami eğilimleri koruduğunu söyledikleri iktidardaki parti arasındaki devam eden güvensizliğini yansıyor" sözlerini de kullandı.



EL PAİS: Dava, darbe geleneğine son vermeye yardımcı olabilir

İspanya’nın en büyük gazetesi, "Uzmanlar ve hukukçular, bu davanın ülkenin uzun bir süreden beri var olan darbe geleneğine son vermeye yardımcı olabileceğine işaret ediyorlar. Çünkü Türkiye’de askerler 1960 yılından bu yana modern Türk devletinin temel değerlerini koruma gerekçesiyle dört hükümeti devirdiler" yorumunu yaptı.



LİBERATİON: AKP ile orduda çoğunlukta olan laikler arasındaki konfrontasyon

Fransız Liberation gazetesi ise, "Ilımı İslamcı hükümete karşı darbe girişimiyle suçlanan 200 asker ile ilgili dava başladı. Gelişmeler, 2003’ten sonra iktidardaki AKP ile orduda çoğunlukta olan laikler arasındaki konfrontansyonu yansıtıyor" diye yazdı.



