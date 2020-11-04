Dünya basınında ABD'nin seçimi: Bölünmüş bir millet; başa baş yarış, yüksek katılım

T24 Dış Haberler

Dünya basınının manşetleri, ABD'nin gelecek 4 yılını belirleyecek kritik seçime odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki kıyasıya yarış, Britanya'dan Fransa'ya pek çok ülkenin manşetinde "gergin ABD atmosferindeki seçim günü" olarak nitelendirildi. Dünya basını, 3 Kasım ABD genel seçiminde ülkenin kutuplaşmış durumuna dikkati çekti.

4 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Kaos hâlindeki ABD kararını verirken oylar gerilimle açılıyor

The Washington Post | Bölünmüş bir millet; başa baş yarış, yüksek katılım

The Guardian | ABD’nin ruhu için mücadele

The Independent | ABD’nin bir sözü var

Le Figaro | ABD’nin seçimi

El Pais | ABD’de seçimler bölünmüş bir ülke ve gerilimi gösteriyor

Al Jazeera | Trump mı Biden mı? ABD vatandaşları bölünmüş seçimde oy veriyor