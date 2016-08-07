Dünya basını Yenikapı’daki mitingi böyle gördü

İstanbul'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" uluslararası basında da yer buldu. Uluslararası haber ajanslarının Yenikapı'daki dev mitingle ilgili ilk yorumları şöyle oldu:

AP

Associated Press ajansı, "Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen gece gösterileri İstanbul'daki büyük mitingle noktalanıyor" ifadesini kullandı.

Ajans, "İstanbul'daki büyük final, birlik mesajı vermeyi amaçlıyor. Erdoğan katılımcılardan parti bayraklarını değil, sadece Türk bayraklarını getirmelerini istemişti" diye ekledi.

Reuters

Reuters ajansının haberinde, “Yüz binlerce Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başarısız darbe girişimini lanetlemek için toplanıyor” ifadesi yer aldı.

Miting, Batı’nın geniş çaplı tasfiye ve tutuklamalara yönelik eleştirilerine karşı “güç gösterisi” olarak yorumlandı.

AFP

"İstanbul'da bugün yüz binlerce insan iktidar partisinin organize ettiği demokrasi mitinginde bir araya geldi" ifadesini kullanan ajans, "Bu miting, geçen ayki başarısız darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için gerçekleştirilen üç haftalık gösterileri sonlandıracak" diye ekledi.