T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dünya basını Yenikapı’daki mitingi böyle gördü

AFP: İstanbul'da bugün yüz binlerce insan iktidar partisinin organize ettiği demokrasi mitinginde bir araya geldi

07 Ağustos 2016 20:35

İstanbul'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" uluslararası basında da yer buldu. Uluslararası haber ajanslarının Yenikapı'daki dev mitingle ilgili ilk yorumları şöyle oldu:

AP

Associated Press ajansı, "Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen gece gösterileri İstanbul'daki büyük mitingle noktalanıyor" ifadesini kullandı.

Ajans, "İstanbul'daki büyük final, birlik mesajı vermeyi amaçlıyor. Erdoğan katılımcılardan parti bayraklarını değil, sadece Türk bayraklarını getirmelerini istemişti" diye ekledi.

Reuters

Reuters ajansının haberinde, “Yüz binlerce Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başarısız darbe girişimini lanetlemek için toplanıyor” ifadesi yer aldı.

Miting, Batı’nın geniş çaplı tasfiye ve tutuklamalara yönelik eleştirilerine karşı “güç gösterisi” olarak yorumlandı.

AFP

"İstanbul'da bugün yüz binlerce insan iktidar partisinin organize ettiği demokrasi mitinginde bir araya geldi" ifadesini kullanan ajans, "Bu miting, geçen ayki başarısız darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için gerçekleştirilen üç haftalık gösterileri sonlandıracak" diye ekledi.

ETİKETLER

DÜNYABASINIyenikapımiting

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24