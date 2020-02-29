Dünya basını, Türkiye'nin sığınmacılara Avrupa kapılarını açmasını nasıl gördü?

T24 Dış haberler

Türkiye'nin Avrupa'ya geçecek sığınmacıları durdurmama kararından sonra kalabalık grupların ülkenin Yunanistan sınırına yönelmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, "Yunanistan akını geri püskürtmeye çalışırken Erdoğan sınırların açık kalacağını duyurdu" başlıklı haberinde tarafsız topraklarda binlerce kişi olabileceğini ve Yunanistan askerlerinin "sığınmacı akınının" Avrupa'ya girmesini engellemeye çalıştığını yazdı. The Guardian muhabiri Mattha Busby, bazı sığınmacıların Yunan güvenlik güçleri ses bombaları ve biber gazı kullandıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü yazdı.

The Sun, Türkiye'nin batı sınırındaki durumun Avrupa'da "2015 tarzı bir sığınmacı krizinin" tekrar meydana gelebileceği konusunda endişe yarattığını ifade etti.

ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times da The Sun'a benzer bir tespitte bulunarak, sınırdaki durumun 2015'teki krizin tekrar hayata dönebileceğinin sinyallerini verdiğini ifade etti. NYT, dünkü haberinde Ankara'nın bu yolla Avrupa Birliği'ne Suriye'de yardım için baskı yaptığını yazdı.

Alman tabloid gazetesi, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında çekilmiş bir görüntüyü manşetine taşıdı. "Erdoğan: Kapıları açtık" başlıklı haberin içerisinde "Savaş benzeri bir durumun ikinci günü. Avrupa'nın doğu sınırları yanıyor" ifadeleri yer aldı. Bir başka Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung da Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini; "Erdoğan sığınmacı paktını bozdu: Kapıları açtık" başlığıyla aktardı.

İngilizce yayın yapan Yunanistan gazetesi Ekathimerini de Erdoğan'ın açıklamalarını internet sitesinin manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın sınır kapılarının açıldığını duyurduğu açıklama AFP ve Reuters gibi binlerce yayına haber servis eden ajanslar tarafından son dakika koduyla abonelere yollandı.

İki gün önce Türk askerine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucunda 33 asker şehit edilmiş, ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasıyla Türkiye'deki sığınmacılar sınır kapılarına akın etmişti. Resmî kaynaklardan sınır kapılarına ilişkin daha net başka bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı bugün gerçekleştirdiği konuşmasına konuya değindi. Erdoğan, "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler ama bugün 25-30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte kapatmayacağız" ifadelerini kullandı.