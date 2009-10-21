Dünya basını teslim olan 34 PKK'lı için ne dedi?

34 PKK'lının önceki gün Mahmur Gümrük Kapısı'nda Türk makamlarına teslim olması, dünya basınında geniş yer buldu.



Olay, dünyaya şu şekilde duyuruldu:



Financial Times: “Hükümetin, Kürt vatandaşlarının haklarını geliştirmeye yönelik çabalarını teşvik etmeye yönelik bir jest. Türk hükümeti, yaz aylarını, 12 milyon olarak tahmin edilen Kürtlerin dil ve kültürel haklarını genişletecek reformlara ilişkin istişareleri yaparak geçirdi ama o zamandan beri pez az somut adım attı.”



BBC: “PKK’lıların teslim olması, Türkiye’nin planını sınıyor. Kürt ayrılıkçılarınca, hükümetin söz verdiği yeni barışma yaklaşımını test etmeye yönelik sembolik bir adım olarak tasarlandı.”



Wall Street Journal: “Türkiye elini uzatırken, Kürt asileri teslim oldu. Türk hükümetinin Kürt ayaklanmasına son vermeye yönelik olarak aylarca sürdürdüğü çabaların meyve verebileceğinin ilk somut işareti olarak 8 Kürt asisi geldi.”



Amerika’nın sesi: “Sembolik bir adım atan 34 PKK asisi Türkiye’ye teslim oldu. 26 yıllık ihtilafta çok önemli bir adım olarak değerlendirilen gelişme ile 34 militan sınırı geçti.”



Süddeutsche Zeitung: “PKK, Ankara’nın uzlaşma niyetini test etmek için, asileri teslim olmaları koşuluyla Türkiye’ye gönderdi.”



Die Welt: “PKK, Türk hükümetinin uzlaşma isteğini test etmek istiyor. Acaba, Öcalan yeniden Ankara ile işbirliği mi yapıyor? Son dönemlerde PKK halkın desteğini yitirmeye başladı.”

