Dünya basını Taksim müdahalesini 'son dakika' olarak duyurdu

Başta Taksim olmak üzere Türkiye'deki Gezi Parkı protestolarını yakından takip eden dünya basını, bu sabah saatlerinden itibaren bir kez daha olayları flash haber olarak duyurdu.

Polisin bu sabah Taksim Meydanı'nda yaptığı müdahaleyi saat başı bültenlerinde ilk haber olarak sunan CNN International, BBC ve El Cezire, ayrıca sık sık bölgedeki muhabirlerine bağlanarak, olayları izleyicilerine canlı yayınla aktarıyor.

Alman basını da bölgedeydi. Süddeutsche Zeitung(Almanya) ve Taz(Almanya) muhabirleri sabahın erken saatlerinden itibaren alandaydı ve o anları bildirdi. Alman gazetelerinde haberler şu şekilde:

Süddeutsche Zeitung:

Geçtiğimiz günlerde de devam eden iktidar karşıtı gösterilere bugün polis Taksim Meydanı'ndan karşı saldırıya. Meydanı gaza boğarken, panzerlerle de göstericilerin üstüne gitti.

Çevik kuvvet barikatlara doğru ilerlerken, göstericiler terk edilmiş arabaların arkasına saklanarak ve yakındaki bir inşaattan metal parçaları toplayarak yeni barikatlar oluşturdu.

Alman Taz gazetesinin konuya ilişkin haberi şu şekilde oldu:

Günün erken saatlerinde güvenlik güçleri Taksim etrafında toplanmaya başladı. Henüz Gezi Parkı protestocuları çadırlarında uyuyorlardı, ve Meydan çevresinde gösterici bulunmuyordu. Ancak polis TOMA'lar ve panzerlerle Taksim Meydanı'na doğrui lerliyordu. Buldozerler de Taksim Meydanı'na gelmişti, ve pazartesi akşamı ve gecesi kurulan barikatları yıkıyordu. Bu sırada polis tekrar meydandan ilerlemeye başladı ve sadece Taksim Meydanı değil, çevresindeki sokaklara da gaz bombaları yağdırdı. Almanya Konsolosluğuna kadar yayılan çatışmalarda, etrafı gaz bulutu sardı.

Televizyon kanallarının yanı sıra uluslararası haber ajansları da Taksim'deki son gelişmeleri acil koduyla geçiyor.

Reuters, AP ve AFP olayları an be an aktarmaya devam ediyor.