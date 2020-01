Dünya basını Taksim Meydanı'na polis müdahalesini manşetten verdi

Dünya basını polisin dün Taksim Meydanı'na sabah saatlerinde yaptığı çıkartmayı manşetten verdi. The Guardian, The Times, Financial Times ve The Independent gazeteleri polisin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesini manşet fotoğraflarına taşıdı. Göstericilerin polis müdahalesine uğradıkları anların fotoğraflarını basan gazetelerin manşetlerinde "Taksim savaşı" ve "Polis göstericileri alandan acımasızca püskürttü" gibi ifadeler yer aldı.

The Independent

Independent gazetesi, gaz bombasından kaçan göstericilerin fotoğrafını kullandığı manşette, "Taksim savaşı: Türkiye protestoları bitirmek için harekete geçti" denildi.

The Times

The Times gazetesi Taksim Meydanı'na polis müdahalesini manşetten bildirdi. Gazete haber görseli olarak gaz maskesi takmış bir göstericinin polisin attığı gaz bombasını geri fırlattığı anı gösteren bir fotoğraf kullandı.

The Guardian

The Guardian gazetesi manşetinde TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile ayakları yerden kesilmiş bir göstericinin fotoğrafına yer verdi. Haberin başlığında ise "Saklandıkları yerden çıktılar: Polis göstericileri alandan acımasızca püskürttü" ifadeleri yer aldı.

Financial Times

Financial Timesgazetesi de, gaz maskeli göstericileri kurdukları barikatın ardından TOMA'nın suyundan korunurken gösteren bir fotoğraf kullandı. Haberin başlığında ise "Erdoğan meydan okuduğu sırada Türk polisi Taksim Meydanı'na taaruz etti" ifadesi yer aldı.