Dünya basını seçimleri 'AKP’nin zaferi' olarak yorumladı

Dünya basını Türkiye’deki yerel seçimleri yakınan takip etti. Dış basının genel yaklaşımı Türkiye'de son yılların en tartışmalı ve gergin seçim kampanyasının ardından yerel seçime gidildiği yönünde. En sık kullanılan tabirse “Türkiye’de kritik yerel seçim.” The Guardian gazetesi seçimleri, “Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardaki AK Partisi, yolsuzluk skandalları ve devletin içine sızmış ‘vatan hainleri’ diye nitelediği kişileri sorumlu tuttuğu güvenlik sızıntıları arasında kendisi için referanduma dönüşen yerel seçimlerden kesin bir zaferle çıkmış görünüyor” ifadeleri ile haberleştirdi.

Dünya medyası Başbakan Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik kitlesel protesto gösterilerine ve yolsuzluk iddialarına rağmen yerel seçimlerden galibiyetle çıktığına dikkat çekti.

THE WALL STREET JOURNAL

Türkiye'deki oylama Erdoğan'ı daha da güçlendirmiş görünüyor. Başbakan'ın partisi havalarda uçuşan suçlamaların arasında, yerel seçimlerden galip olarak çıktı. Türkiye Başbakanı Erdoğan, yolsuzluk ve manipülasyon suçlamalarına rağmen, hükümeti için bir çeşit referandum olarak değerlendirilen kritik yerel seçimlerden zaferle çıktı.



ABC NEWS

İlk sonuçlara göre Erdoğan'ın partisi 2009 yerel seçim sonuçlarından çok daha yüksek oy aldı. Bu seçimler, Erdoğan'ın kampanya sürecinde bir kader seçimine dönüştürülmüştü ve Erdoğan'ın 12 yılının bir referandumu olarak görülmekteydi. Bu arada sandık önlerindeki uzun kuyruklardan seçime katılma oranının oldukça yüksek olduğu görüldü.



BLOOMBERG

Erdoğan yerel seçimlerde zaferini ilan etti. İktidardaki parti, yolsuzluk skandalları arasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki desteğin test edilmesi olarak görülen yerel seçimlerden zaferle çıktı.

THE TELEGRAPH

Erdoğan seçimlerde muhalefeti yenilgiye uğrattı. Türkiye Başbakanı'nın başında olduğu AKP, kitlesel protesto gösterileriyle, yolsuzluk skandallarının ve internet yasaklarının damga vurduğu bir sürecin ardından, yerel seçimlerde önemli bir fark elde ederek çıktı. Erdoğan'ın liderliği için referandum olarak görülen yerel seçimler, onlarca kitlesel protesto gösterilerinin, yolsuzluk skandallarının ve ülkeye derin zarar veren güvenlik sızıntılarının ardından yapıldı.



THE GUARDIAN

Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardaki AK Partisi, yolsuzluk skandalları ve devletin içine sızmış “vatan hainleri" diye nitelediği kişileri sorumlu tuttuğu güvenlik sızıntıları arasında kendisi için referanduma dönüşen yerel seçimlerden kesin bir zaferle çıkmış görünüyor. AKP seçimlerden önce önüne hedef olarak 2009'da aldığı yüzde 38.8 oy oranını aşmayı koymuştu. Erdoğan güçlü sonuçlardan sonra Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyabilir. Bazıları seçim sonuçlarının otoriterlik eğilimlerini artırabileceğinden korkuyor.



FINANCIAL TIMES

Başbakan Erdoğan yerel seçimlerde zafer ilan ederek bunun kendisini yolsuzlukla suçlayanları ve güvenlik sızıntılarına yol açanlara karşı elde edilmiş bir zafer olduğunu iddia etti. Erdoğan, “Verilecek her türlü göreve kendimizi adamaya hazırız" diyerek, Ağustos ayında yapılacak ilk doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini gösterdi.

FRANCE 24

Türkiye Başbakanı, protestolara ve yolsuzluk skandallarına rağmen, Pazar günü güven testi olarak girdiği yerel seçimlerden galibiyetle çıktı. Seçim sonuçları Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmeye niyetli olan Erdoğan'ın siyasi geleceğini de etkileyecek. Erdoğan parti tüzüğünü değiştirerek başbakanlıkta dördüncü bir dönemi de hedefleyebilir.



EL CEZİRE

İktidardaki AKP yerel seçimlerden farklı bir galibiyetle çıktı. Güvenlik sızıntılarına ve yolsuzluk suçlamalarına rağmen 12 yıllık AKP hükümetinin elde ettiği bu galibiyet Türkiye Başbakanı için bir güven oylaması olarak görülüyor.



KUNA (KUVEYT HABER AJANSI):

Seçimler öncesinde AK Parti'nin bazı yeni belediyelerle kritik belediyelerde ve Kürtlerin çoğunlukta olduğu bazı belediyelerde oy kaybedebileceği yolundaki tartışmalara karşılık erken sonuçlar AK Parti'nin zaferle çıktığını gösterdi. Kürtler yeni bir siyasi ve ekonomik dönüşüm umudunda.

RUSYA'NIN SESİ

İlk sonuçlar Türkiye'deki yerel seçimlerden Başbakan Erdoğan'ın AKP'sinin güçlü bir farklı galip çıktığını gösterdi. Buna karşılık AKP için önemli olan Ankara'da oldukça çekişmeli bir yarış yaşandı.



HAARETZ

Erdoğan yerel seçimlerde zaferini ilan etti. Türkiye Başbakanı zafer edasıyla, kendisini yolsuzlukla suçlayanları “hainlikle" suçlayarak “bunun bedelini ödeyeceklerini" söyledi.



XINHUA

Türkiye Başbakanı Erdoğan ve iktidardaki AKP büyük yolsuzluk suçlamalarının ardında girdiği yerel seçimlerde iktidar testinden geçti.