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Dünya basını saldırıyı 'flaş haber' olarak geçti

Uluslararası haber ajansları, Kastamonu'da polis aracına düzenlenen...

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Uluslararası haber ajansları, Kastamonu'da polis aracına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyı abonelerine 'flaş haber' olarak duyurdu.


REUTERS: Başbakan’ın mitinginin ardından Türk polisine silahlı, bombalı saldırı

Televizyon kanalları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın miting düzenlediği Kastamonu şehrinde kimliği belirsiz kişilerin Türk polisini taşıyan bir otobüse patlayıcı madde attığını ve ateş açtığını bildirdi.

Olay yaşandığı sırada Erdoğan şehirden helikopterle ayrılmıştı. Haberlerde polis aracının Ak Parti’nin seçim aracına eşlik ettiği bildirildi.

AFP: Erdoğan’ın partisinin konvoyuna düzenlenen saldırıda bir polis memuru öldürüldü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlardaki bir şehri ziyaret ettiği sırada düzenlenen saldırıda Türkiye’nin iktidar partisine ait bir otobüsü koruyan ekipten bir polis memurunun öldüğü bildirildi.

ASSOCIATED PRESS: Başbakan saldırıda bir polis memurunun öldüğünü söyledi

Başbakan Tayyip Erdoğan, seçim mitingi düzenlediği bir şehirde yaşanan bombalı saldırıda bir polis memurunun öldüğünü, bir polisin ise yaralandığını söyledi.

Anadolu Ajansı saldırganların dağlık bir bölgede araca ateşli silahlarla ve el bombalarıyla saldırdığını bildirdi. Polis aracının Erdoğan’ın Kastamonu’da düzenlediği miting sonrası gazetecileri taşıyan otobüse eskortluk ettiği belirtildi. Erdoğan’ın saldırıdan önce Kastamonu’dan helikopterle ayrıldığı ifade edildi.

İlk etapta saldırıyı üstlenen olmadı. Bölgede daha önce PKK ve solcu militanlar faaliyet göstermişti.


BBC: Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingi sonrası saldırı

Türk basını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin kuzeyinde bulunan bir şehri ziyaretinden birkaç saat sonra düzenlenen saldırıda, bir polis memurunun öldürüldüğünü bildirdi.

Haberlerde Kastamonu’da bir polis aracına önce el bombası atıldığı, sonrasında ise silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Polisin Erdoğan’ın liderliğindeki Ak Parti’ye ait bir seçim minibüsüne eskortluk ediyordu.

Başbakan önümüzdeki ay yapılacak seçimlerin kampanyası kapsamında şehirde bulunuyordu.


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