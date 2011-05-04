Dünya basını saldırıyı 'flaş haber' olarak geçti

T24 - Uluslararası haber ajansları, Kastamonu'da polis aracına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyı abonelerine 'flaş haber' olarak duyurdu.





REUTERS: Başbakan’ın mitinginin ardından Türk polisine silahlı, bombalı saldırı



Televizyon kanalları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın miting düzenlediği Kastamonu şehrinde kimliği belirsiz kişilerin Türk polisini taşıyan bir otobüse patlayıcı madde attığını ve ateş açtığını bildirdi.



Olay yaşandığı sırada Erdoğan şehirden helikopterle ayrılmıştı. Haberlerde polis aracının Ak Parti’nin seçim aracına eşlik ettiği bildirildi.



AFP: Erdoğan’ın partisinin konvoyuna düzenlenen saldırıda bir polis memuru öldürüldü



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlardaki bir şehri ziyaret ettiği sırada düzenlenen saldırıda Türkiye’nin iktidar partisine ait bir otobüsü koruyan ekipten bir polis memurunun öldüğü bildirildi.



ASSOCIATED PRESS: Başbakan saldırıda bir polis memurunun öldüğünü söyledi



Başbakan Tayyip Erdoğan, seçim mitingi düzenlediği bir şehirde yaşanan bombalı saldırıda bir polis memurunun öldüğünü, bir polisin ise yaralandığını söyledi.



Anadolu Ajansı saldırganların dağlık bir bölgede araca ateşli silahlarla ve el bombalarıyla saldırdığını bildirdi. Polis aracının Erdoğan’ın Kastamonu’da düzenlediği miting sonrası gazetecileri taşıyan otobüse eskortluk ettiği belirtildi. Erdoğan’ın saldırıdan önce Kastamonu’dan helikopterle ayrıldığı ifade edildi.



İlk etapta saldırıyı üstlenen olmadı. Bölgede daha önce PKK ve solcu militanlar faaliyet göstermişti.





BBC: Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingi sonrası saldırı



Türk basını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin kuzeyinde bulunan bir şehri ziyaretinden birkaç saat sonra düzenlenen saldırıda, bir polis memurunun öldürüldüğünü bildirdi.



Haberlerde Kastamonu’da bir polis aracına önce el bombası atıldığı, sonrasında ise silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı belirtildi.



Polisin Erdoğan’ın liderliğindeki Ak Parti’ye ait bir seçim minibüsüne eskortluk ediyordu.



Başbakan önümüzdeki ay yapılacak seçimlerin kampanyası kapsamında şehirde bulunuyordu.





