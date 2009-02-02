Dünya basını röportaj kuyruğunda

Dünya basını, Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile sert bir tartışma yapan Başbakan Erdoğan’ın peşinde.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaşanan tartışmanın ardından dünya basını gözünü Türkiye’ye çevirdi. Dünyanın önde gelen haber ajansları ile medya kuruluşlarının, Erdoğan’dan röportaj talebinde bulunurken, yabancı ülkelerin liderleri de Erdoğan’a tebrik telefonu açmaya devam ediyor.



Erdoğan’ın Davos’ta, "Gazze: Ortadoğu Barışı İçin Model" konulu paneldeki sözleri ve toplantıyı terk etmesi, tüm dünya basının ilgisi çekti. Yaptığı konuşma ve Peres’e verdiği sert cevapların yanı sıra paneli yöneten moderatör Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius’un sözünü kesmesi üzerine sinirlenerek paneli terk etmesi, dünya basının ilgisini Erdoğan’a yöneltti. Başbakanlık kaynakları, Japonya’dan Amerika’ya dünyanın önde gelen haber ajansları başta olmak üzere, değişik ülkelerde yayın yapan önemli gazete ve televizyonların Erdoğan’dan konuyla ilgili röportaj talebinde bulunduğunu bildirdi.



Dünya grup toplantısını bekliyor



Erdoğan, son olarak konuyla ilgili ABD’de yayımlanan New York Times gazetesine önemli açıklamalarda bulunmuş ve antisemitizme karşı olduğunu vurgulamıştı. Başbakanlık kaynakları, Erdoğan’ın başka bir röportaj vermeyeceğini belirterek, "Dünya basını yarın (bugün) TBMM’de gerçekleşecek grup konuşmasını takip edecek" dedi.



Tebrikler sürüyor



Erdoğan’a, Davos’ta yaşanan olayın ardından tebrik telefonu gelmeye de devam ediyor. Erdoğan’ı son olarak İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin ardından, Lübnan Cumhurbaşkanı Fuad Sinyora’nın da arayarak kutladığı belirtildi.



