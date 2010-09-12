Dünya basını referandum sonucu için ne dedi?

T24 - Anayasa referandumu sonuçları, dünya basınında da yankı buldu. Reuters haber ajansı sonuçları 'flaş' ibaresi ile duyurdu. Haberde şu ifadeler yer aldı:



"Türk seçmenler, Pazar günü gerçekleşen referandumda resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliklerini kabul etti. Bu sonuç, gelecek yıl gerçekleşecek genel seçimler öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için kilit bir zafer oldu."





AP ajansı ise haberinde şunları kaydetti:



"Türkler, askeri dönemden kalma anayasada değişiklikler yapılması için referanduma gitti. Hükümetin "tam demokrasiye doğru anahtar bir adım" olarak nitelediği referandumun sonuçları belli olmaya başladı.



Oyların yüzde 92'sinin sayıldığı ülkede seçmenlerin yüzde 58'i değişikliklere 'evet' dedi."





"Erdoğan iktidarı güçlenecektir"



BBC ise haberi internet sitesinde, "Türkler anayasa değişikliğini onayladı" başlığı ile duyurdu.



Haberde şu değerlendirmeler yer aldı:



"Türk seçmenler, anayasal değişikliğe güçlü destek verdi. Muhalefete göre İslami kökleri olan iktidar partisi, yargı üzerinde tehlikeli boyutlara varcak bir kontrol sağlamaya çalışıyor. HĞkğmet ise anayasayı AB standartlarına taşımak istediğini söylüyor.



Resmi açıklamalar da 'evet' sonucunu doğrularsa, bu Erdoğan'ın iktidarını güçlendirecektir."





"Ordu ve yargının kısıtlanması desteklendi"



AFP ise referandum sonuçlarını duyurduğu haberinde "Erken sonuçlar: Türkler ordu ve yargının kısıtlanmasını destekledi" başlığını kullandı.



Haberde, oy sayımının AK Parti'ye verilen desteğin büyük olduğu doğu illerinden başladığına, muhalefetin ise Batı'daki kalabalık şehir merkezlerinde toplandığına dikkat çekildi.





"Erdoğan için bir testti"



El Cezire ise haberi, şöyle duyurdu:



"Türkler yargıyı yeniden şekillendiren, ordunun gücünü frenleyen anayasal değişiklikleri onayladı. Referandum, İslami etki altındaki hükümet ile çoğunlukla ordudaki laik muhalifler arasında bir mücadeleye dönmüştü



Referandum iktidardaki AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için bir test olarak görülüyordu."





"Erdoğan'ın galibiyeti"



Sonuçlar, Yunan basını tarafından da ''Türkiye anayasa değişikliğine 'evet' dedi'' ifadesiyle verildi.



Referandumun sonuçlarının çıkmasının hemen ardından, konuyu okuyuculara taşımaya başlayan internet siteleri, ''Türkler'in yüzde 60'ına yakın bölümü, televizyonların verdiği bilgiye göre hükümetin, yargı gücünün kısıtlanmasını hedef alan anayasa değişikliği önerisine evet dedi'' ifadesini kullandılar.



''Referandumda Erdoğan galibiyeti'' şeklindeki başlıklarla da sunulan haberlerde, Türk analizcilerin, bu tür sonuçların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 2011 seçimleri için destek teşkil ettiğini belirttikleri vurgulandı.





