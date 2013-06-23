Dünya basını polisin Taksim müdahalesi için ne dedi?

İstanbul Taksim Meydanı’nda dün yaşanan olaylar dünya basınında yine geniş yer buldu. Batı ve Ortadoğu basını, “İstanbul’da gerginliğin yaklaşık bir hafta sonra tekrar başladığını” belirtirken, Başbakan Erdoğan’ın “dış güçleri hedef almasını” öne çıkardı.

Yabancı kaynaklar, barışçı göstericilere polisin sert müdahalede bulunduğunu belirtti. Göstericilerin bir araya gelmesini önlemek için polisin yoğun müdahalede bulunduğu gösterilerde, protestocularla Erdoğan’ın restleşmesi öne çıkarıldı.

NEW YORK TIMES: Polis göstericileri su sıkarak dağıttı

İstanbul’da polis, Türkiye’nin genelinde 2 haftadan uzun bir süredir devam eden protestolarda hayatını kaybeden dört kişiyi anmak için Taksim Meydanı’nda toplanan binlerce kişiyi su sıkarak dağıttı. Barışçı göstericiler, Gezi Parkı'na dönmeden önce taleplerini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Protestolar Gezi Parkı'nın yıkılmasını önlemek için olsa da, kısa zamanda Recep Tayyip Erdoğan’ın protestoculara karşı otokratik ve gözardı eden tepkisine karşı büyüdü. İstanbul’da dün protestoya katılan 66 yaşındaki Tülin adındakı kadın, bacağında daha önce oluşan bir yarayı göstererek, “Polis maskesini takarsa bu üzerinize yürüyeceği anlamına geliyor. Bunu şimdiden öğrendim” dedi. ‘Göstericilerin kötü amaçları olduğunu’ belirten Erdoğan ise “Çirkin bir oyunun pençeleri haline geldiniz ve kandırıldınız” dedi. Erdoğan, 60’tan fazla şehirde yaşanan protestolara değinirken, ‘Brezilya’da yaşanan benzer protestoların da Türkiye’de olduğu gibi uluslararası bilinmeyen güçlerden kaynaklandığını’ belirtti.

FOX NEWS: Taksim’deki protestoculara polis müdahalesi

İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan hükümetini protesto etmek için toplanan binlerce kişiye, polis su sıkarak müdahale etti. Erdoğan’ı eleştiren protestocular, ‘Direniş devam ediyor’ sloganları atarken, polise karanfil attılar. ‘Hainlere’ karşı zafer elde ettiğini söyleyen ve Batı medyasının tepkisini çeken Erdoğan ise “Yabancı güçler ve hainler tarafından yürütülen planları ortaya çıkardık” dedi.

BBC: Erdoğan ve muhalifler dev mitinglerde toplandı

Erdoğan muhalifleri dün İstanbul’da bir araya gelirken, başbakan Samsun’da destekçilerine seslendi. Taksim Meydanı’ndaki protestoculara polis müdahale ederken, Erdoğan yaklaşık 15 bin destekçisine ‘uluslararası bir komplo’ uyarısı yaptı. İlk başta protestocuların gönlünü almak isteyen Erdoğan, daha sonra daha sert bir tavır sergiledi. Samsun’da ‘protestocuların İslam’a hakaret ettiğini’ söyleyen Erdoğan’a, Taksim’de ‘Diktatör Tayyip... Bu daha başlangıç’ sloganları yükseldi.

REUTERS: Polis göstericileri dağıttı, Erdoğan azarladı

İstanbul’da toplanan göstericiler polis müdahalesine maruz kalırken, Erdoğan protestocuları ‘Türkiye’nin düşmanlarına hizmet vermekle’ suçladı. Türkiye’de üç haftdan bu yana süren gösteriler, altı gün aradan sonra tekrar arttı. Protestocular, üzerlerine yürüyen polis kalabalığına karanfil atarak karşılık verdi. Ankara’da ise göstericilere su ve gözyaşartıcı bomba atılarak müdahale edildi. Samsun’da yaklaşık 15 bin destekçisine seslenen Eroğan, ‘göstericilere gereken cevabı Mart ayındaki seçimlerde vermelerini’ istedi.

ASSOCIATED PRESS: Polis Taksim’deki anma eylemini dağıttı

Taksim Meydanı’nda Gezi Protestolarında ölenleri anmak için toplanan kalabalık, poli tarafından dağıtıldı. Meydanı dağıtan polis ardından ara sokaklarda göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Başbakan Erdoğan ise ‘gösterileri düzenleyenlerin aynı zamanda Brezilya’daki olayların arkasında olduğunu’ öne sürdü. Taksim’de polise karanfil atan göstericiler, polise ‘halkınıza ihanet etmeyin’ mesajı verdi. Bir AP muhabiri ise ‘polisin İstiklal Caddesi başta olmak üzere kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı bomba ve plastik mermi attığını’ belirtti.

EL CEZİRE: Polis protesto gösterilerini dağıttı

İstanbul’da Gezi Parkı protestolarında ölenleri anmak isteyen binlerce kişiye polis müdahale etti. Bazı göstericiler zırhlı araçlara taş atarken, diğerleri araya girerek onları sakinleştirmeye çalıştı. Başbakan Erdoğan ise gösterileri Brezilya’daki protestolara benzeterek, “Aynı oyun şimdi orada oynanıyor... Semboller aynı, posterler aynı. Twitter, Facebook aynı. Uluslararası medya aynı. Protestolar aynı merkezden yönetiliyor” dedi.

DEUTSCHE WELLE: Taksim’deki kalabalık polis müdahalesiyle dağıtıldı

İstanbul’da yaklaşık bir hafta olaysız geçtikten sonra, polis Taksim Meydanı’nda toplanan binlerce göstericiye müdahale edince gerginlik yine arttı. Polis, kalabalığı dağıtmak için plastik mermi, gözyaşartıcı bomba ve su kullanırken, göstericiler ara sokaklara kaçmak zorunda kaldı. Göstericiler polise ‘halkına ihanet etme’ çağrısı yaparken, Samsun’da 10 bin kişiye seslenen Başbakan Erdoğan, “Üç haftada kimler kazandı? Faiz lobisi ve Türkiye’nin düşmanları kazandı” dedi.

RUSSIA TODAY: Erdoğan ‘yabancı güçleri’ suçladı, polis göstericileri dağıttı

Türkiye’de üç haftadır süren protestolarda hayatını kaybedenlere gözyaşartıcı bomba ve plastik mermiyle müdahale eden polis, su sıkarak göstericilerin tekrar bir araya gelmesini önledi. Benzer görüntüler Ankara’da da yaşanırken, İstanbul’da en az 42 kişi yaralandı. Ankara’da polis, Kızılay Meydanı’nda toplanmak isteyen kalabalığı dağıtırken, RT muhabiri Tom Barton, ‘polisin son bir haftadır Ankara’da sokaklarda devriye gezdiğini ve kendisinin de su tankının müdahalesine maruz kaldığını’ belirtti.

PRESS TV: Taksim’de binlerce protestocu toplandı

Türkiye’de binlerce insan İstanbul Taksim Meydanı’nda Başbakan Erdoğan’ı protesto etmek için bir kez daha bir araya geldi. Son haftalarda giderek büyüyen protestolarda göstericiler, Erdoğan’ın görevini bırakmasını istiyor. Polis dün 31 göstericiyi gözaltına alırken, bu kişilerin protestoları organize etmek, şiddet eylemlerine katılmak ve kamu malına zarar vermekten gözaltına alındığı belirtildi.

JERUSALEM POST: İstanbul’da çatışmalar yeniden başladı

Taksim Meydanı’ndaki kalabalık, polis müdahalesinden kısa bir süre önce kendilerine doğru ilerleyen polise karanfil atıyordu. Samsun’da 10 bin kişiye seslenen Erdoğan ise ‘son haftalarda yaşanan protestoların Türkiye’nin düşmanlarına hizmet ettiğini’ söyledi.