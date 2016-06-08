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Dünya basını Midyat'taki bombalı saldırıyı nasıl gördü?

Uluslararası ajanslar patlamayı son dakika gelişmesi olarak duyurdu

08 Haziran 2016 16:17

İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyı uluslararası ajanslar son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Ajanslar, 2'si polis 3 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak dünkü İstanbul saldırısını anımsattılar.

İngiliz Reuters haber ajansı, Midyat’taki saldırının, İstanbul Vezneciler’de 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırından bir gün sonra yaşandığını anımsatarak, “yaralılar olduğu ve olay yerine ambulansların sevk edildiği” bilgisini paylaştı. Reuters, hastane kaynaklarına dayandırarak, en az 20 yaralı olduğunu yazdı.

Fransız AFP ise “Türkiye’in Kürt ağırlıklı güneydoğu bölgesi” olarak nitelendirdiği Midyat’ta polis merkezine yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hbaerde, dünkü İstanbul saldırısı anımsatıldı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da saldırının gerçekleştiği Midyat ilçesinin Suriye sınırına yakınlığına dikkat çekti.

Birçok saygın medya kuruluşu, uluslararası ajansların geçtiği bu haberleri ‘son dakika’ gelişmesi olarak takipçilerine duyurdu.

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