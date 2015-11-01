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Dünya

Financial Times: Erdoğan'ın taktiksel başarısı

Dış basın Türkiye'deki seçim sonuçlarını 'acil' koduyla geçti

01 Kasım 2015 21:40

Türkiye,  26’ıncı Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. İngiliz Financial Times gazetesi, seçimle ilgili ilk haberinde "Erdoğan zaferin eşiğinde" yorumunu yaptı.

Financial Times, seçimler sonrası ilk sonuçların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeniden seçime gitme taktiğinin başarısını gözler önüne serdiğini" yazdı.

Gazete ayrıca AKP'nin en az 330 milletvekili çıkarması halinde, anayasa değişikliği teklifini referanduma götürebileceğine dikkat çekti.

Dış basın, Türkiye’deki seçimleri sandık açılmadan önce analizlerle takip ederken, ilk sonuçları dünya böyle gördü:

Reuters: İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın 'son dakika' geçtiği haberinde "AKP yüzde 53.8 oy aldı, oyların yüzde 42'si sayıldı. Ana muhalefet CHP yüzde 20 oy aldı. HDP yüzde 11.2 aldı ve parlamentoya girmesi için barajı geçmesine yetiyor" ifadesi kullanıldı. Ajansa konuşan ismini vermek istemeyen bir AKP yetkilisi, "Sonuçlar böyle giderse tek başına hükümet kurmak muhtemel duruyor" derken, bir başka yetkili, AKP'nin yüzde 45-46 oranında oy almayı beklediğini söyledi. Reuters'ın haberinde, "Oy sayma işlemi ülkenin büyük şehirlerinde tamamlanmadığı göz önünde bulundurulursa sonuçlar hala önemli şekilde değişebilir" ifadesi yer aldı. 

AFP: Fransa merkezli haber ajansı AFP, ilk sonuçları, "Erken sonuçlara göre AKP önde" sözleriyle aktardı. 

Guardian: İngiliz Guardian'da, "Oyların yarısı sayıldığında AKP'nin başarısı doğrulanmış gibi duruyor" denildi. 

 

 

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