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Dünya

Dünya basını 'Fırat Kalkanı' harekâtını nasıl gördü?

Uluslararası ajanslar, gelişmeyi 'son dakika' olarak duyurdu

24 Ağustos 2016 14:01

Dünya basını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekâtını 'son dakika gelişmesi' olarak duyurdu.

Reuters haber ajansı haberi son dakika gelişmesi olarak geçerken, 'Türkiye ve ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'i Suriye sınırından silmek için operasyona girişti' diyerek haberi duyurdu.

Associated Press (AP), haberinde 'Türkiye Suriye sınırındaki kenti IŞİD'den temizlemek için operasyona başladığını ilan etti' ifadesine yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 'Türkiye Suriye'de IŞİD'e karşı harekât başlattı' manşeti attı. BBC, Türk Özel Kuvvetleri'nin ABD'nin başını çektiği hava operasyonunun desteğiyle Suriye'nin içine girdiğini aktardı.

Rus Russia Today (RT) yayın organı internet sitesinden duyurduğu haberde, “Türk ordusu, Cerablus’taki IŞİD militanlarını yoğun topçu ateşine tuttu” yazdı. RT, Türk askerinin kasabaya 5 kilometre mesafede olduğunu aktardı.

CNN International'ın 'son dakika gelişmesi' olarak duyurduğu haberde "Türk yetkililerin yaptığı açıklamaya göre operasyon Türkiye'nin Suriye sınırını IŞİD'den korumayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı. 

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Fırat KalkanıSuriyeCerablusTSK

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