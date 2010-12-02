Dünya basını Erdoğan'ın tepkisini yazdı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, WikiLeaks belgelerindeki iddialara gösterdiği sert tepkiyi değerlendiren yabancı gazeteler, "Rus ve Türk liderler telgraflara öfkeli, Hukuka başvurma kararının arkasında seçim öncesi iç siyaset bulunuyor, Putin ve Erdoğan ABD'ye hücum etti, Erdoğan Amerikalı diplomatları iftira ile suçladı" gibi ifadeler kullandı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin gibi liderlerin Wikileaks tarafından sızdırılan belgelerdeki kendilerine yönelik iddialara sert tepki göstermeleri dünyada yankı buldu.

LA TİMES: “RUS VE TÜRK LİDERLER TELGRAFLARA ÖFKELİ”



Büyük ABD’li gazetelerden Los Angeles Times “Rus ve Türk liderler sızdırılan telgraflara öfkeli” başlıklı geniş haberinde Erdoğan ve Putin’in Obama Yönetimine sert eleştiriler yönelttiklerini belirterek, “İfadeler, tartışmaların nasıl giderek yabancı ülkelerde hassas iç politika konularına dokunduğunu gösterdi. Üst düzey ABD yetkilileri, telgrafların dış politikası üzerindeki etkilerini küçümsemeye devam ederken başkaları, 250 bini aşan diğer belgeler aşamalı olarak açıklanırken zararın yaygın olabileceğini belirtiyorlar” yorumunu yaptı.



LA Times, “öfkeli” tepkilerin, ilk başta sızdırılan yazışmaların etkisini küçümsemeye çalışan “kilit” hükümetlerden de geldiğini belirtikten sonra Başbakan Erdoğan’ın “sert” reaksiyonunun ana muhalefet partisinin İsviçre’deki hesap iddialarını araştırmak üzere bir komisyon kuracağını açıklamasından sonra geldiğine dikkat çekti. Gazete şu görüşleri dile getirdi:



“Sızmalar, İran’ın nükleer programı, NATO füze savunma programı konusunda karşı karşıya gelen iki müttefik hükümet arasında olağandışı gerginlik dönemine rastlanıyor. Rusya’da gibi Türkiye’de hükümetin itibarını zedelemeyi amaçlayan pis Amerikan oyunları olarak yorumlandığı işaretleri var.”



Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi’nden Türk uzmanı Bülent Alirıza’nın “Birçok Türk’ün telgrafların pis bir Amerikan oyunu olduğuna inanmaya başladığı ve Erdoğan’ın ABD hükümetine yönelik eleştirilerinin Türk kamuoyunun hoşuna gidebileceği yönündeki değerlendirmelerini de aktardı.



Bülent Alirıza’nın “yolsuzluk iddialarının Erdoğan için daha ciddi bir siyasi konu olduğunu” yorumuna da işaret eden gazete, Aliriza’nın, Türk yetkililerinin sızmaların önemini küçümsese de belgelerin etkisini ve daha sonra açıklanabilecek belgelerin vereceği ek zarardan “kaygılı” oldukları savını da yansıttı.

WSJ: “HUKUKA BAŞVURMA KARARININ ARKASINDA SEÇİM ÖNCESİ İÇ SİYASET VAR”





ABD’nin çok satan gazetesi Wall Street Journal, Başbakan Erdoğan’ın tepkilerine dikkat çekerken “Sayın Erdoğan’ın üst düzey bir yardımcısı, Adalet Bakanlığı hukukçularının, uluslararası, ABD ve Türk hukuku çerçevesinde dava açma fizibilitesini incelediklerini söyledi” diye yazdı.

“Telgrafların önemini küçümsedikten ve Wikileaks’in kredibilitesine saldırdıktan sonra yargıya başvurma kararına Haziran ayındaki seçimler öncesi iç siyasetin neden olduğu gibi görülüyor ve sızmaların ABD diplomasi için olumsuz etkilerinin olabileceğini gösteriyor” yorumunu yapan gazete, Başbakan ve AKP konusunda yazdıklarından dolayı yoğun eleştirilere hedef olan emekli büyükelçi Eric Edelman’ın, Erdoğan’ın açıklamalarını yorumlamak istemediğini de belirtti.



FT: “PUTİN VE ERDOĞAN ABD’YE HÜCUM ETTİ”







Ekonomi gazetesi Financial Times de “Üst düzey bir ABD diplomatının sızmaların Washington’un dünya çapındaki ilişkilerine ‘önemli bir zarar’ verdiğini kabul ettiği günde Rusya ve Türkiye başbakanları Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, telgrafların içeriği konusunda ABD’ye hücum ettiler” yorumunu yaptı. Gazete, Erdoğan’ın telgrafların içeriğini şiddetle yalanlarken ABD’nin sızmalara ilişkin özrünün yetersiz olduğunu söylediğini de yazdı.



GUARDIAN: “ERDOĞAN AMERİKALI DİPLOMATLARI İFTİRA İLE SUÇLADI”



Wikileaks belgelerini yayımlayan beş gazeteden biri The Guardian da, Başbakan Erdoğan’ın İsviçre bankalarında hesabı olduğuna yönelik iddiaları yalanladığına dikkat çekti. İngiliz gazetesi, Erdoğan'ın Amerikalı diplomatları iftira etmekle suçladığını da belirterek, "ABD'nin bunun hesabını o diplomatlardan sorması lazım" yönündeki sözlerini de yansıttı.