Dünya basını Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle gördü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurması dünya basınında geniş yer buldu.

Dünya genelinde binlerce kurumun abonesi olduğu Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın açıklamasını İngilizce, Rusça ve Çince olarak haberleştirirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarını da son dakika koduyla paylaştı.

ABD merkezli Wall Street Journal haberi, "Türkiye, büyük gaz keşfinin zayıf ekonomiyi güçlendireceğini umuyor" başlığıya okuyucularıyla paylaştı. Muhabir David Gauthier-Villars, gaz sahasından faydalanılabilirse Ankara'nın kronikleşen cari açık probleminin rahatlatılabileceğini ifade etti. Haberde enerji uzmanlarının henüz bulunan gazın kalitesinden emin olmadığına dikkat çekildi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e Türkiye'nin keşfini değerlendiren uzmanlar, bulunan gaz miktarının dikkate değer olduğunu ancak Türkiye'yi bir enerji merkezine çevirmeye yetmeyeceğini söyledi.

Bloomberg de hazırladığı haberde Türkiye'nin enerji kaynakları keşfi için çalışmalarını son yıllarda Karadeniz ve Akdenz'de ciddi anlamda genişlettiğine dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin enerji açısından dışa bağımlılığını azaltmak istediği vurgulandı.

Britanyalı Financial Times'a konuşan danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’nin analisti Ashley Sherman, "Bu sadece keşfe dayanan bir tahmin. Bunun devam edecek sondaj kuyuları ile kesinleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye’de ve Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif. Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.

Yunan basını: Erdoğan'ın sevinç çığlığı

Yunanistan'da Skai adlı haber portalı, "Erdoğan'ın sevinç çığlığı" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaya geniş yer vererek, "Türk Lirası'nın kaybı geçici olarak durdu" ifadesini kullandı.

Enerji konulu haberler yapan Energia internet sitesi ise 320 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılında kullanılmasının amaçlandığını belirterek, Erdoğan'ın Yunanistan'ı "Avrupa'nın şımarık çocuğu" olarak nitelendirdiğini yazdı.

FAZ: Erdoğan gaz kartını oynadı

Almanya gazetesi Frankfurter Allgemeine, haberi "Erdoğan gaz kartını oynadı" başlığıyla verdi. Gazetenin muhabiri Andreas Mihm, Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ve ekonomisi gelişmekte olan bir ülke için böyle bir keşfin "büyük ekonomik öneme sahip olabileceğini" ifade etti.

Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un, "Tarihi keşif: Erdoğan, Karadeniz'de gaz yatağı bulduklarını açıkladı." başlığıyla verilen haberde, Erdoğan'ın, "Türkiye Karadeniz'de tarihindeki en büyük gaz yatağı keşfini yaptı. Fatih sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğal gaz yatağı buldu." ifadelerine yer verdi.