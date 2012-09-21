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Dünya basını Balyoz davası kararını nasıl duyurdu?

Reuters, AFP ve Associated Press, emekli generaller Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'ya verilen 20'şer yıllık hapis cezasını başlıklara taşıdı

21 Eylül 2012 21:59

Balyoz darbe planı davasında açıklanan kararlar, dış basında da büyük yankı uyandırdı. Uluslararası haber ajansları, mahkemenin verdiği kararları "flaş haber" olarak geçti.

Reuters, AFP ve Associated Press, emekli generaller Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'ya verilen 20'şer yıllık hapis cezasını başlıklara taşıdı.

Reuters, iki yıl süren davanın, bir dönem ordunun mutlak gücünün hakim olduğu Türkiye'de son dönemde güçlenen sivil otoritenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ajans, AKP iktidarıyla birlikte ordunun dizginlendiği yorumunu yaptı.

Associated Press ise hükümet tarafından demokrasi adına desteklenen davanın, bazı çevrelerce muhalefeti susturmayı amaçlayan siyasi bir hamle olarak görüldüğünü ifade etti.

AFP: Fransız haber ajansı AFP, "Türkiye'de darbe davasında emekli generallere ömür boyu hapis" başlığıyla abonelerine duyurduğu haberde, yüzlerce askerin, hükümete karşı darbe girişimi yapmaktan hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti.

Haberde, darbe girişiminin baş planlayıcısı olarak suçlanan Birinci Ordu eski Komutanı Çetin Doğan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği açıklandı.

BBC: İngiliz yayın kuruluşu BBC de, internet sayfasında verdiği haberde, Türkiye'de bir mahkemenin, üç emekli generali, darbe girişimi yapmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptığı belirtildi.

Haberde, yüzlerce askerin, seçimle iş başına gelen Recep Tayyip Erdoğan hükümetine karşı darbe planı suçlamasıyla yargılandığı vurgulandı. Mahkemenin 34 asker hakkında ise, beraat kararı verdiği belirtildi.

EL CEZİRE: Katar merkezli El Cezire televizyonunun internet sayfasında yer alan haberde de, darbe girişiminde bulunmakla suçlanan üç emekli generalin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Haberde, ömür boyu hapis cezası alan üç generalin, darbe yapmakta başarısız oldukları için cezalarının 20 yıla indirildiği ifade edildi. Haberde, ayrıca iki yıldır süren Balyoz Davası'nda 364 subayın yargılandığı vurgulandı.

DIE WELT: Alman Die Welt gazetesi de internet sayfasında "Darbe girişiminde bulunan emekli Türk generallere ömür boyu hapis" başlığıyla verdiği haberde, üst düzey emekli generallere, hükümete karşı darbe girişiminde bulunmaktan müebbet hapis cezası verildiği belirtildi. Haberde, ömür boyu hapis cezası alan generaller arasında eski Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da olduğu vurgulandı.

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