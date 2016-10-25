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BBC Türkçe

Dünya Barışı Raporu'na göre en yardımsever halk, Iraklılar

Dünya genelinde de yardımseverliğin arttığını ortaya koyan rapor, insanların yarısının bir yabancıya bağışta bulunduğuna dikkat çekiyor

25 Ekim 2016 18:23

Londra merkezli Yardım Kuruluşları Vakfı'nın (Charities Aid Foundation - CAF) yayınladığı 2016 Dünya Bağış Raporu'na göre en cömert halk Irak halkı. Dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun yaygın olduğu bölgelerde yardımlaşma ve dayanışma da kendisini daha çok gösteriyor.

Londra merkezli Yardım Kuruluşları Vakfı'nın (Charities Aid Foundation - CAF) yayınladığı 2016 Dünya Bağış Raporu'na göre en cömert halk Irak halkı.

"Düşmanlığın yükselişte olduğu bu zamanlarda cömertliğin de dünya çapında arttığını görüyoruz" denen raporda üç farklı yardım eğilimi ölçüldü:

'Yabancı birine yardım' başlığında, çatışmaların ve şiddetin yoğun olduğu ülkeler ilk sıralarda.

Rapora göre IŞİD'le mücadelenin devam ettiği Irak'ta halkın yüzde 81'i tanımadığı birine yardım etti.

Listenin ikinci sırasında ise Arap Baharı'nın iç savaşa evrildiği Libya bulunuyor.

İki farklı hükümet, iki meclise bölünmüş, IŞİD'le mücadelenin yeni cephelerinden Libya'da halkın yüzde 79'unun bir yabancıya yardım ettiği Libya var. Libya'yı yüzde 78'le petrol zengini Kuveyt takip ediyor.

El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın saldırıları ile kuraklık ve yoksullukla boğuşan Somali halkı ise dördüncü sırada.

'Bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmak' kıstasında ilk sırada Myanmar var. Kişi başına yıllık gelirin ortalama 5 bin 900 dolar olduğu ülkede halkın yüzde 91'i bir hayır kurumuna bağışta bulundu.

Yüzdeye vurulduğunda Myanmar'ı Endonezya, Avustralya ve Malta takip ediyor.

CAF'ın raporundaki üçüncü yardımseverlik ölçütü olan 'gönüllü işlerde çalışma süresi'nde ise birinci sırada Türkmenistan yer alıyor. Bunun en önemli nedeni, Türkmenistan'da, Sovyetler Birliği döneminden kalma 'Subbotnik' geleneğinin hala sürüyor olması.

1919'daki Ekim Devrimi sonrası 'komünizmin çıkarlarını koruma' adına oluşturulan Subbotnik çalışma grupları, her cumartesi günü gönüllü işlerde çalışıyordu.

Gönüllülükte Türkmenistan'ı Myanmar, Endonezya ve Sri Lanka izliyor. Süper güç ABD ise beşinci sırada.

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