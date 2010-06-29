'Dünya barışı için çalışıyorum'

T24- Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Güsamettin Erdoğan’ın gezileri Meclis’e taşındı.





CHP, soru önergesinde şunları sordu: “Bu müdürün masraflarını kim karşılıyor? Kaç ülkeye gitti, resmi görevle mi gitti?”



‘DÜNYA BARIŞI’

İddiaları sormak için aranan Güsamettin Erdoğan ise yine seyahatteydi. Erdoğan, “Kardeş okul ziyareti kapsamında gittik. Devlet parası almadık. Dünya barışına katkı sağlamaya çalışıyorum” dedi.



SEYYAH MÜDÜR 160 ÜLKE DOLAŞTI



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın akrabası olan Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Güsamettin Erdoğan’ın yurtdışı seyahatleri Meclis gündemine taşındı. Habertürk’ten Sultan Uçar’ın yine bir seyahatteyken ulaştığı Erdoğan, “Verilemeyecek hesabım yoktur. Dünya barışına katkı sağlamak için, Adem ile Havva’nın bütün çocuklarının tanışması için çalışıyorum” dedi



İstanbul’un Eyüp İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 4 yıldır vekaleten yürüten ve eğitim camiasında “160 ülkeyi dolaştığı” konuşulan Güsamettin Erdoğan’ın yurtdışı gezileri, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce tarafından bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı. İnce, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Yurtdışı gezilerinin masraflarını kim karşılıyor? Kaç ülkeye gitti ve kaçına resmi görevli olarak gitti? Gezideyken ek ders ücreti aldı mı? Akrabalık dereceniz nedir?” gibi soruların yanıtlanmasını istedi. Aynı zamanda TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olan Muharrem İnce, Eyüp’e 4 yıldır asil müdür atanmama nedenini de sordu.



GEZİDE YAKALADIK

İstanbul’da eğitim camiasının “Amerika’dan Japonya’ya, Tayland’dan Güney Afrika’ya, İngiltere’den Bulgaristan’a 160’dan fazla ülkeyi dolaştı” dediği ve “Evliya Çelebi” lakabını taktığı Güsamettin Erdoğan’ı iddialarla ilgili aradığımızda yine bir seyahatte bulduk.

Kapadokya’da bir gezide olduğunu söyleyen Erdoğan, “Verilemeyecek hesabım yoktur. Türkiye’nin örf-adet ve gelenek-göreneklerini tanıtmaya çalışıyorum” dedi.



CESARET ÖRNEĞİ



Güsamettin Erdoğan, dünyanın değişik ülkelerinde çekilip Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi sitesine koyduğu fotoğraflarını sonra kaldırttı.

Erdoğan, yüzlerce fotoğrafın öyküsünü ise şöyle anlattı: “Kaplan fotoğrafları Singapur’da çekildi. Maliye Bakanı Şimşek de kaplanı kucağına almıştı. Bu aslında çok büyük bir cesaret örneği. Singapur aslanı diyorlar. Neler kattı eğitim açısından, çocuklara sorun. Okuyan, öğrenen ve öğreten biriyim. Geziler, eğitim açısından bize çok şey kattı. Devletin adını, Türk bayrağını dünyanın her yerinde duyuruyorum. Bakarsınız büyüklerimiz takdir eder, Turizm Bakanlığı’nda çalışırız.” Seyahatleri “kardeş okul” etkinliği kapsamında yaptıklarını belirten Erdoğan, “Yurtdışında 100’ün üzerinde kardeş okulumuz var. ABD’nin New York kentinden Japonya’nın Kyoto’suna, Endonezya’dan Bosna’ya kadar o ülkelerdeki devlet okullarıyla kardeşiz. Devletten para almadık. Masrafı kendim karşıladım. Dünya küçük, ulaşılamayacak yer yok. 18 günlük Uzakdoğu gezisi için bin 300 Euro ödedim” dedi.



GÜLEN OKULLARI



Mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten Erdoğan, şöyle deva metti: “Bugün müdürüm, yarın yine öğretmenlik yaparım. KPSS’de 50’nin üzerinde İngilizce ve Arapça bilen sayılı müdürlerden biriyim. Marmara İlahiyat mezunuyum. Din eğitimi alanında da doktora öğrencisiyim. Yurtdışında Türkiye’nin resmi devlet okulları olduğu gibi Fethullah Gülen’in sahibi olduğu Türk okulları var. Türkiye’de yetişmiş kardeşlerimiz bir cemaat adına veya ne derseniz deyin, orada Türk bayrağı dalgalandırıyorlar. Biz gittiğimiz ülkelerde onları da ziyaret ediyoruz. Onları da orada görmekten utanmıyoruz. Bu da Türkiye’nin değil, dünyanın bir realitesi. Bunu özellikle vurguluyorum.”



‘İSTANBUL’DA BOĞAZ’I GÖRMEYEN ÇOCUKLARIMIZ VAR’



Görev yaptığı Eyüp İlçesi’nde İstanbul Boğazı’nı görmeyen çocuklar bulunduğunu anlatan Erdoğan, “Öğrencilerimizi Boğaz’a da götürüyoruz. Gezdirilmeleri için resmi emir verdik. Bayrağımızı, bizi tanımayan Arap zanneden, Singapurlulara, Malezyalılara, Amerikalılara, Portekizlilere, İtalyanlara, Fransızlara anlatmaya devam edeceğiz. Her yiğidin kendine göre yoğurt yiyişi var. Diğer ilçeler gitmiyorsa, gidebilirler” dedi.



‘BAŞBAKAN’IN AKRABASI OLMAKTAN GURURLUYUM’



Soru önergesinde yer alan Başbakan’la akrabalığını Başbakan’dan önce yanıtlayan Güsamettin Erdoğan, “Sayın Başbakan akrabamdır. Kendisiyle, akraba olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye’de başbakan çıkarmış sayılı ailelerden birine mensup olduğum için gururluyum” dedi. Türkiye’nin örf-adet gelenek göreneklerini tanıtmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, Eyüp’ün adını dünyanın her yerine, mümkün olsa daha öteye götüreceğini bildirdi. Eğitime ve barışa kendi çapında katkıda bulunmak için bu gezilere gittiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir hikâye var ya orman yanıyormuş da, serçe gagasıyla yangına su getirmiş. Yangını söndürecek olan ben değilim. Ben oralara gagamla su taşıyorum. Dünya barışına katkı sağlamak için Adem ile Havva’nın bütün çocuklarının tanışması, onlar arasında kan olmaması, çocukların kanının akmaması, artık anne babaların ağlamaması için çalışıyoruz.”