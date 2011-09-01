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Dünya Barış günü savaş gününe döndü

Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Eylül Dünya Barış Günü için bir araya gelen grupla polis arasında olay çıktı...

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Kadıköy'de, İstanbul Demokratik Kent Konseyince 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde çıkan olaylara ilişkin olarak 8'i tertip komitesinden toplam 63 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy Dünya Barış Günü'nde karıştı

Kalabalık bir grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenledi. Polis, miting nedeniyle erken saatlerden itibaren iskele meydanı ve civarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Önlemler kapsamında meydan civarında arama noktaları oluşturuldu. Yüzlerinde maske bulunan bir grup, arama noktasında güvenlik güçlerine zorluk çıkardı. Çıkan tartışma sırasında grubun polise şişe fırlatması üzerine gerginlik büyüdü. Polis, uyarılara rağmen meydana giriş yapmak isteyen gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında Kadıköy İskele Meydanı adeta savaş alanına döndü. Grup, güvenlik güçlerine Molotof kokteylleri attı.

Kadıköy Dünya Barış Günü'nde karıştı

Atılan Molotof kokteylleri nedeniyle yol üzerinde ufak çaplı yangınlar çıktı. Polis ekipleri, gruba gaz bombalarıyla müdahaleyi sürdürdü. Gazdan etkilenen göstericiler kaçışırken, bazı göstericiler bariyerleri yıkmaya çalıştı. Olaylar devam ettiği sırada iskele meydanında bir patlama meydana geldi. Sebebi henüz belirlemeyen patlamanın sesiyle birlikte meydanda panik yaşandı. Polis ve vatandaşlar, patlamanın yaşandığı noktadan kaçarak uzaklaştı.

Mitingde çıkan olaylarla ilgili olarak, tertip komitesinden 8 kişinin de savcının talimatıyla gözaltına alındığı kaydedildi. 

Gözaltına alınan 63 kişinin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüleceği, mitingdeki olaylara ilişkin gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. 


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