-DÜNYA BANKASI: ''TÜRKİYE YÜZDE 4.1 BÜYÜYECEK'' WASHINGTON (A.A) - 13.01.2011 - Dünya Bankası "Küresel Ekonomik Görünüm: 2011" raporunda Türkiye'nin bu yıl yüzde 4.1, 2012 yılında da yüzde 4.3 oranında büyümesi öngörüldü. Raporda, dünya ekonomisinin kriz sonrası toparlanma aşamasına göre daha yavaş bir seyir izlediği, ancak gelişmekte olan ülkelerin küresel büyümenin hemen hemen yarısını oluşturmasıyla, bu yıl ve gelecek yıl hala "sağlam bir büyüme" görüleceği belirtiliyor. Buna göre, Dünya Bankası, 2010 yılında yüzde 3.9 genişleyen küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın, bu yıl yüzde 3.3 düzeyine gerileyeceğini öngördü. Ancak Dünya Bankası'na göre, 2012 yılında bu oran tekrar yüzde 3.6 düzeyine yükselecek. Ayrıntılara bakıldığında, 2010'da yüzde 7 oranında büyüyen gelişmekte olan ülkelerin, bu yıl yüzde 6, 2012'de de yüzde 6.1 oranında büyümesi bekleniyor. Böylelikle gelişmekte olan ülkeler, büyümede, yüksek gelirli ülkeleri geride bırakmaya devam edecek. Nitekim, yüksek gelirle ülkelerin büyüme oranları bu yıl yüzde 2.4, gelecek yıl da yüzde 2.7 olacak. -TÜRKİYE BU YIL YÜZDE 4.1 BÜYÜYECEK- Rapora göre, geçen yıl yüzde 8 oranında büyüyen Türkiye, bu yıl, ihracatta azalan rekabet gücü ve daha zayıf baz etkisi nedeniyle, yüzde 4.1 oranında büyüyecek. Türkiye, 2012 yılında ise yüzde 4.3 düzeyinde büyüme gösterecek. Raporda, "Avrupa ve Orta Asya" bölgesinde, 2010 yılında, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel toparlanmayı tayin ettiği, iki ülkenin birlikte bölgesel gayri Safi yurtiçi hasılanın neredeyse yüzde 75'ini oluşturduğu ifade edildi. Türkiye'nin, geçen yıl, artan yabancı sermaye girişi, finansal uyum ve mali politikanın desteğiyle, güçlenen iç talebin yansıması olarak canlı bir büyüme gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye'deki kredi büyümesinin de güçlü iyileşme ve sermaye girişiyle desteklendiği kaydedildi. Raporda, Avrupa ve Orta Asya'da 2010 yılında işsizlik oranlarının önemli ölçüde yüksek kaldığı, ancak Rusya ve Türkiye'de zirve yaptıktan sonra düşüşe geçen bir görünüm sergilediği belirtildi. Enflasyon ayarlamaları, döviz kurları değişimi ve havale girişinin, Türkiye, Rusya, Romanya ve Ukrayna'da daraldığı ifade edildi. Türkiye'nin ithalatındaki artışının, yabancı sermaye girişindeki keskin yükselişin kısmi yansıması olduğu, bunun da kredi büyümesi ve para biriminin değerlenmesine de katkı sağladığı ifade edildi. Öte yandan, geçen yıl, kısa vadeli borcun yüzde 78'inin, bono akışlarının yaklaşık yarısının, özsermaye portföyü akışının yüzde 95'inin, gelişmekte olan ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 63'üne tekabül eden 9 ülkeye gittiği belirtildi. Bu ülkeler, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika, Endonezya, Tayland ve Malezya olarak sıralandı.