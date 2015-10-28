Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 2016 Raporu yayımlandı ve Türkiye yerinde saydı!

Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı – Mevzuat Kalitesi ve Etkinliği Ölçümü 2016 Raporu” yayımlandı.

Rapor şu tespitlerle başlıyor:

“Modern bir ekonomi mevzuatsız çalışamaz. Kendi haline bırakılan piyasalar zayıf sonuçlar üretir. Mevzuat, oyuncular arasında güç dengesizliğini düzelterek daha adil sonuçlar doğmasına yol açar. Piyasa oyuncularını, yapacakları eylemin diğer oyuncular üzerindeki etkisini düşünmeye teşvik eder.”

Rapor 189 ülkeyi kapsıyor ve aşağıdaki 11 hususla ilgili mevzuat kalitesi ve etkinliğine bakarak iş yapma kolaylığını ölçüyor:

1) İşe başlama prosedür: Bir limited şirket kurmak için gereken zaman, katlanılan maliyet ve minimum sermaye şartı.

2) İnşaat izni alma prosedürü. Bir depo inşa etmek, kalite kontrol ve emniyet mekanizması kurmak için katlanılan zaman ve tüm formaliteleri tamamlama süresi.

3) Elektrik bağlatma prosedürü: Şebekeye bağlanmak için beklenen zaman ve katlanılan maliyet.

4) Mülkiyetin tapu siciline tescili prosedürü: Emlakin transfer edilme maliyeti ve tapu idaresi sisteminin kalitesi.

5) Kredi alma prosedürü: Taşınabilir teminatı mevzuatı ve kredi enformasyon sistemi kalitesi.

6) Azınlık haklarının korunması prosedürü: Kurumsal yönetişim ve azınlık haklarının, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerle bağlantılı olarak korunması.

7) Vergi ödeme prosedürü: Bir şirketin tüm vergi mevzuatına uyumu için harcaması gereken zaman ve vergi oranı.

8) Sınır ötesi ticaret prosedürü: Oto parçalarının ithali ve ihracatın zaman ve parasal maliyeti.

9) Sözleşmeye uyulmasını sağlama prosedürü: Ticari bir ihtilafın çözümü için gereken zaman ve katlanılması gereken maliyet ve yargısal süreç kalitesi.

10) İflası sonuçlandırma prosedürü: Ticari bir iflastan tahsil edilebilen alacak oranı, tahsil için gereken zaman ve katlanılması parasal maliyet ile iflası sonuçlandırmak üzere yasal mevzuatın gücü.

11) İstihdam mevzuatının esnekliği ve iş kalitesinin özellikleri.

Raporda yer alan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 2016 Listesi’nin başında Singapur var. İlke 10’da sırasıyla şu ülkeler yer alıyor: Yeni Zelanda, Danimarka, Güney Kore, Hong Kong, Çin, Birleşik Krallık, ABD, İsveç, Norveç ve Finlandiya.

Mevzuat kalitesi ve etkinliği bakımından yapılan iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye 2015 yılında olduğu gibi bu yıl da 55. sırada kaldı.

Türkiye’nin üzerinde yer alan ülkelerden bazıları şunlar: Makedonya (12), Malezya (18), Gürcistan (24), Birleşik Arap Emirlikleri (31), Ermenistan (35), Kazakistan (41), Rusya Federasyonu (51), Moldovya (52)…

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