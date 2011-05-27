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Ekonomi

DÜNYA BANKASINDAN YENİ KREDİ ANKARA (A.A)

27 Mayıs 2011 20:17

-DÜNYA BANKASINDAN YENİ KREDİ ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Dünya Bankasıyla yürütülen Adil Büyümenin ve İstihdamın Tesisi Kalkınma Politikası Kredi serisinin ikincisinin kredi anlaşması imzalandı. Anlaşmayla dokuz yılı geri ödemesiz olmak üzere, 26,5 yıl vadeli, 506,1 milyon avro tutarında kredi sağlandı. Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de büyümeyi desteklemeye, istihdamı artırmaya ve kamu mali yönetimini etkinleştirmeye yönelik gerçekleştirilen reformlar kapsamında Dünya Bankası ile yürütülen Adil Büyümenin ve İstihdamın Tesisi Kalkınma Politikası Kredisi serisinin ilk kredisinin 24 Mart 2010 tarihinde sağlandığı hatırlatıldı.  Açıklamada, serinin ikinci kredisinin de 5 Mayıs 2011 tarihinde Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek onaylandığı ve kredi anlaşmasının bugün imzalandığı belirtildi. Açıklamada, anlaşmayla dokuz yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 26,5 yıl vadeli, 506,1 milyon avro tutarında kredi sağlandığı bildirildi.

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