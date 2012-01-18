Dünya Bankası'ndan uyarı: Yeni krize hazırlanın

T24 -

Dünya Bankası'na göre, 2012'de büyüme yüzde 2.5, sonraki yıl da yüzde 3'ün biraz üzerinde gerçekleşecek.Banka, 2008'de yaşanan kriz şiddetinde bir sorunun da ihtimal dışı olmadığının da altını çizerken, kalkınmakta olan ülkelere alternatif planlar hazırlamaya başlamaları uyarısında da bulundu.Dünya Bankası, krizden herhangi bir ülke ya da bölgenin muaf olmadığına da dikkat çekti. Dünya Bankası başekonomistlerinden Justin Yifu Lin, kalkınmakta olan ülkelerin zayıflıklarını gözden geçirip hala zaman varken yeni şoklara hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. Dünya Bankası yöneticilerinden Andrew Burns de, euro bölgesinin krizine ve zengin ve yoksul ülkelerdeki etkisine gönderke yaparken de, ''Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin büyüme oranları 2008-2009'daki oranlardan daha fazla düşebilir'' dedi.Tahminler, 2012'de büyümenin kalkınmakta olan ülkelerde yüzde 5.4, zengin ülkelerde ise yüzde 1.4 olarak gerçekleşeceği yönünde. Dünya Bankası haziran ayında büyümeyi kalkınmakta olan ülkeler için yüzde 6.2, zengin ülkelerde ise yüzde 2.7 olarak tahmin etmişti.Büyümedeki yavaşlamanın küresel ticarette yavaşlama ve emtia fiyatlarında görülmeye başlandığına dikkat çeken Dünya Bankası raporunda, emtia fiyatlarının düşmesi gelişmekte olan ülkeler için ''iyi haber'' olarak niteleniyor, ancak gıda güvenliğinin yoksul ülkeler için hala ciddi bir sorun olduğunun da altını çiziyor. Gıda fiyatları en Şubat 2011'deki en yüksek seviyelerinin yüzde 14 altında seyrediyor.

IMF para arıyor



IMF, kredi kaynağını 600 milyar dolar artırmaya çalışıyor.



Uluslararası Para Fonu (IMF), kredi verme kaynağını artırmanın yollarını arıyor.



Bir IMF kaynağı, IMF'nin kredi kaynağını 600 milyar dolar artırması gerektiğini hesapladıklarını söyledi.



Kaynak, ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde önümüzdeki 2 yılda dünyada 1 trilyon dolar finansman açığı olacağını belirtti.



IMF Başkanı Christine Lagarde ise, IMF yönetiminin kaynaklarının yeterliliğini ele aldığını belirterek, kaynakları artırmanın yollarını araştıracaklarını söyledi.



Lagarde, Euro Bölgesi borç krizinin kontrol altına alınması için kolektif bir çaba gerektiğini kaydetti.



IMF Başkanı, krizin diğer ülkelere yayılmasını önlemek için Avrupa'da koruma duvarlarına ihtiyaç olduğunu belirtti.





