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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye seçim uyarısı: Belirsizlik yatırımcıyı olumsuz etkiliyor

Dünya Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7 olarak belirlendi

17 Nisan 2015 13:31

Dünya Bankası Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerini açıkladı ve seçimlere yönelik uyarılarda bulundu. Dünya Bankası'na göre Türkiye'nin 2015 sonunda yüzde 3 büyümesini beklediğini belirtti.

Banka, 2016 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,9 2017 için yüzde 3,7 olarak açıkladı. 

 

Yatırımcı uyarısı  

 

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada seçimlere yönelik uyarıda geldi.

Banka, önümüzdeki genel seçimlere yönelik belirsizliğin yatırımcı davranışlarını olumsuz etkilemeye devam ettiğine işaret etti.

 

Cari açık tahmini

 

Dünya Bankası, Türkiye'de bu yıl cari açığın 34,6 milyar dolar olmasını beklediğini belirtti. 2016 yılı için beklentisini ise 41,5 milyar dolar olarak açıkladı.

Banka enflasyona yönelik tahminlerini de dile getirdi.

Bankadan yapılan açıklamada yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7 olarak belirlendi.  

 

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