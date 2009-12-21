Dünya Bankası'ndan Türkiye görüşü

T24 - Dünya Bankası, en son yaptığı anketlere göre, Türkiye'nin, Doğu Avrupa'da, küresel mali krizden en hızlı çıkabilecek ülke olduğunu bildirdi.



Dünya Bankası ekibi, tarafından gerçekleştirilen anket kapsamında, Haziran ve Temmuz 2009'da altı Doğu Avrupa'nın Bulgaristan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye'yi de içeren 1,686 işletmeden veriler toplandı.



Birinci sırada bulunan Türkiye'yi Macaristan ve Romanya takip ediyor.



Anket, küresel mali krizin, Doğu Avrupa'daki ekonomik büyüme üzerinde uzun süreli etkide bulunacağı sonucuna vardı.



Anket, nitelikli iş gücünün büyük bir kısmını istihdam eden genç, yenilikçi işletmelerin ve şirketlerin satışlarında ciddi düşüşler meydana geldiğini ortaya koydu.



Şirketlerin çoğunluğu, satışların çok daha fazla düşmeyeceği, işten çıkarmaların ise Ağustos ? Aralık 2009 arasında devam edeceği yönünde beklentilerini ifade ettiler.



Dünya Bankası anketine göre, Türkiye yüzde 7 ile bölgede, en yüksek (krizden) çıkış oranına sahip bulunuyor. Türkiye aynı zamanda, en fazla istihdam değişikliği oranına da sahip durumda.



Türk şirketlerinin, gerek borçluluk düzeylerinin düşük olması, gerekse mali sistemin nispi sağlam yapısının olumlu avantajları olduğu belirtiliyor.



Küresel krizin etkilerine rağmen, Türkiye'deki beklentiler ''nispeten iyimser'' olarak belirlendi.

